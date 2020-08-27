أصدر وكيل جامعة طيبة للفروع الدكتور عمر بن منصور النزهة قرارًا إداريًا بتكليف معتز بن محمد المحمادي بالعمل مديرًا لمكتب المشرف على فرع الجامعة بمحافظة ينبع.
"المحمادي" مديرًا لمكتب المشرف على فرع جامعة طيبة بينبع
أصدر وكيل جامعة طيبة للفروع الدكتور عمر بن منصور النزهة قرارًا إداريًا بتكليف معتز بن محمد المحمادي بالعمل مديرًا لمكتب المشرف على فرع الجامعة بمحافظة ينبع.
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"المحمادي" مديرًا لمكتب المشرف على فرع جامعة طيبة بينبعصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-08-27
27 أغسطس 2020 - 8 محرّم 1442
10:21 PM
"المحمادي" مديرًا لمكتب المشرف على فرع جامعة طيبة بينبع
أصدر وكيل جامعة طيبة للفروع الدكتور عمر بن منصور النزهة قرارًا إداريًا بتكليف معتز بن محمد المحمادي بالعمل مديرًا لمكتب المشرف على فرع الجامعة بمحافظة ينبع.
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