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كلمتها أمام مجلس الأمن .. الإمارات ترفض المزاعم ضدّها حول ما حدث في عدن

الشامسي: تدخلنا بطلب من الحكومة الشرعية كعضو في تحالف تقوده السعودية

أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة، عن رفضها المزاعم والادعاءات الموجّهة ضدّها حول التطورات في عدن.

وقال سعود حمد الشامسي؛ نائب المندوبة الدائمة للإمارات لدى الأمم المتحدة "هي مزاعم نرفضها رفضاً قاطعاً جملةً وتفصيلاً، كما أن دولة الإمارات وبصفتها شريكاً في التحالف، ستبذل قصارى جهدها لخفض التصعيد في اليمن".

ووفق ما نقلته اليوم صحيفة "الاتحاد" الإماراتية، أضاف الشامسي، أمام مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، أن الإمارات "أعربت في تصريحٍ رسمي عن قلقها البالغ إزاء الاشتباكات المسلحة في عدن".

وذكّر نائب المندوبة الدائمة بأن دولة الإمارات تدخلت في اليمن بناءً على طلب رسمي من حكومة اليمن الشرعية، وبصفتها عضواً في تحالف دعم الشرعية الذي تقوده المملكة العربية السعودية.

الرئيسية/ أخبار العالم

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كلمتها أمام مجلس الأمن .. الإمارات ترفض المزاعم ضدّها حول ما حدث في عدن
سبق

أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة، عن رفضها المزاعم والادعاءات الموجّهة ضدّها حول التطورات في عدن.

وقال سعود حمد الشامسي؛ نائب المندوبة الدائمة للإمارات لدى الأمم المتحدة "هي مزاعم نرفضها رفضاً قاطعاً جملةً وتفصيلاً، كما أن دولة الإمارات وبصفتها شريكاً في التحالف، ستبذل قصارى جهدها لخفض التصعيد في اليمن".

ووفق ما نقلته اليوم صحيفة "الاتحاد" الإماراتية، أضاف الشامسي، أمام مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، أن الإمارات "أعربت في تصريحٍ رسمي عن قلقها البالغ إزاء الاشتباكات المسلحة في عدن".

وذكّر نائب المندوبة الدائمة بأن دولة الإمارات تدخلت في اليمن بناءً على طلب رسمي من حكومة اليمن الشرعية، وبصفتها عضواً في تحالف دعم الشرعية الذي تقوده المملكة العربية السعودية.

21 أغسطس 2019 - 20 ذو الحجة 1440
09:45 AM

كلمتها أمام مجلس الأمن .. الإمارات ترفض المزاعم ضدّها حول ما حدث في عدن

الشامسي: تدخلنا بطلب من الحكومة الشرعية كعضو في تحالف تقوده السعودية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة، عن رفضها المزاعم والادعاءات الموجّهة ضدّها حول التطورات في عدن.

وقال سعود حمد الشامسي؛ نائب المندوبة الدائمة للإمارات لدى الأمم المتحدة "هي مزاعم نرفضها رفضاً قاطعاً جملةً وتفصيلاً، كما أن دولة الإمارات وبصفتها شريكاً في التحالف، ستبذل قصارى جهدها لخفض التصعيد في اليمن".

ووفق ما نقلته اليوم صحيفة "الاتحاد" الإماراتية، أضاف الشامسي، أمام مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، أن الإمارات "أعربت في تصريحٍ رسمي عن قلقها البالغ إزاء الاشتباكات المسلحة في عدن".

وذكّر نائب المندوبة الدائمة بأن دولة الإمارات تدخلت في اليمن بناءً على طلب رسمي من حكومة اليمن الشرعية، وبصفتها عضواً في تحالف دعم الشرعية الذي تقوده المملكة العربية السعودية.

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