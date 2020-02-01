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المعارضة السورية تفتح جبهة جديدة ضد نظام الأسد شمال حلب

فرضت سيطرتها على 3 قرى

شن مقاتلون سوريون -تدعمهم تركيا- هجومًا عنيفًا على مواقع يسيطر عليها النظام السوري في شمال شرقي حلب، اليوم (السبت)؛ مما يفتح جبهة جديدة ضد نظام بشار الأسد الذي حقّق تقدمًا كبيرًا في إدلب المجاورة في الأسبوع الماضي.
وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن الهجوم تَركّز على منطقة قريبة من مدينة الباب التي تسيطر عليها تركيا وقوات المعارضة السورية المتحالفة معها منذ 2017؛ وفقًا لـ"رويترز".
وأضاف أن القوات التركية لم تشارك في الهجوم.
من جهتها، ذكرت مصادر المعارضة أن مقاتليها استولوا على ثلاث قرى حتى الآن.
وتشكل إدلب والمنطقة الواقعة شمالي حلب جزءًا من آخر معقل رئيسي للمعارضة في سوريا حيث استرد نظام الأسد -بدعم روسي وإيراني- معظم الأراضي التي كان يسيطر عليها أعداؤه.

الرئيسية/ أخبار العالم

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المعارضة السورية تفتح جبهة جديدة ضد نظام الأسد شمال حلب
سبق

شن مقاتلون سوريون -تدعمهم تركيا- هجومًا عنيفًا على مواقع يسيطر عليها النظام السوري في شمال شرقي حلب، اليوم (السبت)؛ مما يفتح جبهة جديدة ضد نظام بشار الأسد الذي حقّق تقدمًا كبيرًا في إدلب المجاورة في الأسبوع الماضي.
وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن الهجوم تَركّز على منطقة قريبة من مدينة الباب التي تسيطر عليها تركيا وقوات المعارضة السورية المتحالفة معها منذ 2017؛ وفقًا لـ"رويترز".
وأضاف أن القوات التركية لم تشارك في الهجوم.
من جهتها، ذكرت مصادر المعارضة أن مقاتليها استولوا على ثلاث قرى حتى الآن.
وتشكل إدلب والمنطقة الواقعة شمالي حلب جزءًا من آخر معقل رئيسي للمعارضة في سوريا حيث استرد نظام الأسد -بدعم روسي وإيراني- معظم الأراضي التي كان يسيطر عليها أعداؤه.

01 فبراير 2020 - 7 جمادى الآخر 1441
03:13 PM

المعارضة السورية تفتح جبهة جديدة ضد نظام الأسد شمال حلب

فرضت سيطرتها على 3 قرى

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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شن مقاتلون سوريون -تدعمهم تركيا- هجومًا عنيفًا على مواقع يسيطر عليها النظام السوري في شمال شرقي حلب، اليوم (السبت)؛ مما يفتح جبهة جديدة ضد نظام بشار الأسد الذي حقّق تقدمًا كبيرًا في إدلب المجاورة في الأسبوع الماضي.
وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن الهجوم تَركّز على منطقة قريبة من مدينة الباب التي تسيطر عليها تركيا وقوات المعارضة السورية المتحالفة معها منذ 2017؛ وفقًا لـ"رويترز".
وأضاف أن القوات التركية لم تشارك في الهجوم.
من جهتها، ذكرت مصادر المعارضة أن مقاتليها استولوا على ثلاث قرى حتى الآن.
وتشكل إدلب والمنطقة الواقعة شمالي حلب جزءًا من آخر معقل رئيسي للمعارضة في سوريا حيث استرد نظام الأسد -بدعم روسي وإيراني- معظم الأراضي التي كان يسيطر عليها أعداؤه.

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