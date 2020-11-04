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الحصيلة الأكبر منذ منتصف مايو .. "كورونا" ينهي حياة 492 بريطانيًا في يوم واحد

الفيروس أصاب 25177 شخصًا جديدًا

أفادت وزارة الصحة البريطانية، اليوم (الأربعاء)، بتسجيل 492 وفاة بفيروس كورونا، وهو العدد الأكبر منذ منتصف مايو، ورصد 25177 إصابة جديدة بالفيروس، مقارنة مع 20018 إصابة رصدت أمس.

وأضافت الوزارة أن العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس ارتفع إلى 47742، والإصابات إلى 1099059، وفقًا لـ "رويترز".


وصوت المشرعون البريطانيون اليوم لصالح فرض إغلاق لمدة شهر في إنجلترا.

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الحصيلة الأكبر منذ منتصف مايو .. "كورونا" ينهي حياة 492 بريطانيًا في يوم واحد
سبق

أفادت وزارة الصحة البريطانية، اليوم (الأربعاء)، بتسجيل 492 وفاة بفيروس كورونا، وهو العدد الأكبر منذ منتصف مايو، ورصد 25177 إصابة جديدة بالفيروس، مقارنة مع 20018 إصابة رصدت أمس.

وأضافت الوزارة أن العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس ارتفع إلى 47742، والإصابات إلى 1099059، وفقًا لـ "رويترز".


وصوت المشرعون البريطانيون اليوم لصالح فرض إغلاق لمدة شهر في إنجلترا.

04 نوفمبر 2020 - 18 ربيع الأول 1442
08:58 PM

الحصيلة الأكبر منذ منتصف مايو .. "كورونا" ينهي حياة 492 بريطانيًا في يوم واحد

الفيروس أصاب 25177 شخصًا جديدًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أفادت وزارة الصحة البريطانية، اليوم (الأربعاء)، بتسجيل 492 وفاة بفيروس كورونا، وهو العدد الأكبر منذ منتصف مايو، ورصد 25177 إصابة جديدة بالفيروس، مقارنة مع 20018 إصابة رصدت أمس.

وأضافت الوزارة أن العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس ارتفع إلى 47742، والإصابات إلى 1099059، وفقًا لـ "رويترز".


وصوت المشرعون البريطانيون اليوم لصالح فرض إغلاق لمدة شهر في إنجلترا.

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