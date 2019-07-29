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"العتيبي" يقلّد "البوق" رتبة "مقدم"

قلّد مدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء عيد بن سعد العتيبي، في مكتبه، المقدم نواف البوق مدير قسم الأنظمة والتعليمات بشرطة المنطقة؛ بعد صدور الأمر السامي الكريم، بترقيته من رتبة "رائد" إلى رتبة "مقدم".

وهنّأ اللواء "العتيبي" المقدم "البوق" بهذه المناسبة؛ متمنياً له التوفيق والسداد، وأن تكون الثقة الملكية حافزاً له لبذل الغالي والنفيس لخدمة الدين ثم المليك والوطن في مجال عمله.

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"العتيبي" يقلّد "البوق" رتبة "مقدم"
سبق

قلّد مدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء عيد بن سعد العتيبي، في مكتبه، المقدم نواف البوق مدير قسم الأنظمة والتعليمات بشرطة المنطقة؛ بعد صدور الأمر السامي الكريم، بترقيته من رتبة "رائد" إلى رتبة "مقدم".

وهنّأ اللواء "العتيبي" المقدم "البوق" بهذه المناسبة؛ متمنياً له التوفيق والسداد، وأن تكون الثقة الملكية حافزاً له لبذل الغالي والنفيس لخدمة الدين ثم المليك والوطن في مجال عمله.

29 يوليو 2019 - 26 ذو القعدة 1440
03:24 PM

"العتيبي" يقلّد "البوق" رتبة "مقدم"

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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قلّد مدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء عيد بن سعد العتيبي، في مكتبه، المقدم نواف البوق مدير قسم الأنظمة والتعليمات بشرطة المنطقة؛ بعد صدور الأمر السامي الكريم، بترقيته من رتبة "رائد" إلى رتبة "مقدم".

وهنّأ اللواء "العتيبي" المقدم "البوق" بهذه المناسبة؛ متمنياً له التوفيق والسداد، وأن تكون الثقة الملكية حافزاً له لبذل الغالي والنفيس لخدمة الدين ثم المليك والوطن في مجال عمله.

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