"في علاقتنا الشعر بالوصف عيّا".. العمانيون يتغنّون بأخوتهم للسعوديين في أنشودة شجيّة
أشادوا بوحدة النهج والإخلاص للوطن
نشر مركز التواصل الحكومي العماني في حسابه بموقع "تويتر" أنشودة غنائية شجية تعبر عن عمق ومتانة روابط الأخوة، التي تجمع الشعبين السعودي والعماني؛ وذلك بمناسبة الزيارة الرسمية لسلطان عمان هيثم بن طارق إلى المملكة.
كما عبرت الأنشودة عن القواسم المشتركة التي توحّد بين الشعبين السعودي والعماني؛ كالإخلاص للوطن والثورة الاقتصادية، وتضمّن فيديو الأنشودة مشاهد للمعالم التي تشتهر بها الدولتان في تمازج يعكس وحدتهما.
"في علاقتنا الشعر بالوصف عيّا".. العمانيون يتغنّون بأخوتهم للسعوديين في أنشودة شجيّة
محمد صبحسبق2021-07-11
نشر مركز التواصل الحكومي العماني في حسابه بموقع "تويتر" أنشودة غنائية شجية تعبر عن عمق ومتانة روابط الأخوة، التي تجمع الشعبين السعودي والعماني؛ وذلك بمناسبة الزيارة الرسمية لسلطان عمان هيثم بن طارق إلى المملكة.
كما عبرت الأنشودة عن القواسم المشتركة التي توحّد بين الشعبين السعودي والعماني؛ كالإخلاص للوطن والثورة الاقتصادية، وتضمّن فيديو الأنشودة مشاهد للمعالم التي تشتهر بها الدولتان في تمازج يعكس وحدتهما.
نشر مركز التواصل الحكومي العماني في حسابه بموقع "تويتر" أنشودة غنائية شجية تعبر عن عمق ومتانة روابط الأخوة، التي تجمع الشعبين السعودي والعماني؛ وذلك بمناسبة الزيارة الرسمية لسلطان عمان هيثم بن طارق إلى المملكة.
كما عبرت الأنشودة عن القواسم المشتركة التي توحّد بين الشعبين السعودي والعماني؛ كالإخلاص للوطن والثورة الاقتصادية، وتضمّن فيديو الأنشودة مشاهد للمعالم التي تشتهر بها الدولتان في تمازج يعكس وحدتهما.