"في علاقتنا الشعر بالوصف عيّا".. العمانيون يتغنّون بأخوتهم للسعوديين في أنشودة شجيّة

أشادوا بوحدة النهج والإخلاص للوطن

نشر مركز التواصل الحكومي العماني في حسابه بموقع "تويتر" أنشودة غنائية شجية تعبر عن عمق ومتانة روابط الأخوة، التي تجمع الشعبين السعودي والعماني؛ وذلك بمناسبة الزيارة الرسمية لسلطان عمان هيثم بن طارق إلى المملكة.

كما عبرت الأنشودة عن القواسم المشتركة التي توحّد بين الشعبين السعودي والعماني؛ كالإخلاص للوطن والثورة الاقتصادية، وتضمّن فيديو الأنشودة مشاهد للمعالم التي تشتهر بها الدولتان في تمازج يعكس وحدتهما.

وتضمّنت الأنشودة الجماعية الأبيات الشعرية التالية:

نهجنا واحد ومقصدنا الثريا

والأخوة شرع وصعودك صعودي

في علاقتنا الشعر بالوصف عيّا

لو كتبنا نثر أو شعر عمودي

اختصار القول في وقت الحِميّا

السعودي عماني والعماني سعودي

كل منا رفع الأوطان بأفعاله

همة راسخة وثورة اقتصادية

من مزن هيثم وسلمان هماله

حكمة الرأي والحنكة السياسية

شل شلة وفا رجل وخياله

وافزن لعزنا بخنجر وجنبية.