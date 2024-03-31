أمانة حائل وبلدياتها تشارك العالم في فعاليات ساعة الأرض.. الليلة

تطفئ الأنوار لمدة ساعة عن مقرها والحديقة المجاورة لها و17 بلدية تابعة

وجّه أمين منطقة حائل المهندس إبراهيم بن سعيد أبو رأس، أمانة المنطقة وبلدياتها بالمشاركة في فعالية "ساعة الأرض" العالمية مساء اليوم السبت.

ووجّه "أبوراس" بإطفاء الأنوار من الساعة 8:30 مساءً حتى الساعة 9:30 مساءً عن مقر الأمانة والحديقة المجاورة له، فيما دعا 17 بلدية تابعة لإطفاء أنوار مبانيها والحدائق المجاورة لها.

وتأتي مشاركة أمانة حائل في هذه الفعالية؛ بهدف الحفاظ على البيئة ونمط الحياة، وللمساهمة في الحد من التغير المناخي، وضمن تفاعل مدن المملكة العربية السعودية مع هذا الحدث.

و تعد "ساعة الأرض" حدثاً بيئياً عالمياً يُطلب خلاله من ملّاك المنازل والمسؤولين عن المنشآت الضخمة والمعالم المعمارية، إطفاء الأضواء والأجهزة الإلكترونية غير الضرورية، لمدة ساعة واحدة؛ لرفع الوعي بخطر الانبعاث الحراري الذي تُسببه مصادر الطاقة.