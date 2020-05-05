إتلاف 430 كيس سوبيا قبل توزيعها وبيعها من قِبل باعة جائلين بـ"معابدة مكة"

مكاوي: تسليم 1186 كجم خضراوات وفواكه بعد التأكد من سلامتها لجمعية "إكرام"

أوضح رئيس بلدية المعابدة الفرعية، المهندس ياسر بن صالح مكاوي، أنه تمت مصادرة 1609 كجم من الخضار والفواكه، و430 كيسًا من مشروب السوبيا مجهولة المصدر، وتم ضبطها مع الباعة الجائلين المخالفين في نطاق البلدية خلال يومَيْن.

ولفت إلى أنه تم تسليم 1186 كجم من الخضراوات والفواكه بعد التأكد من سلامتها لجمعية إكرام لحفظ النعمة، وإتلاف 423 كجم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتظهر عليها علامات التلف، و430 كيسًا من مشروب السوبيا مجهولة المصدر.

وأكد أن حملات الأمانة لا تزال مستمرة على المنشآت والباعة الجائلين المخالفين، التي تهدف بشكل عام إلى منع التجاوزات، والحد من مخالفة الأنظمة والتعليمات، والتأكد من تصحيح أوضاع المنشآت المخالفة، وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية على المخالفين.