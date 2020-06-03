وجه المدير التنفيذي لمختبرات البرج الطبية سعيد محمد العمودي، تعليماته إلى وحدة البحث والتطوير بمختبرات البرج الطبية لتطوير فحص يغطي الاحتياج المحلي لتشخيص فيروس كورونا المستجد. ‏كما عقب المدير الطبي ورئيس إدارة البحث والتطوير البروفيسور زهير أوان، على أهمية هذه الخطوة الاستراتيجية تضامنًا من القطاع الخاص مع القطاع الحكومي في محاربة جائحة كورونا. ‏وقام المشرف على وحدة البحث والتطوير بلال الخزي، بتفصيل خطوات إنتاج الفحص ومزاياه المختلفة التي تضاهي في الدقة المنتجات العالمية. ويقوم الفحص كيميائيّاً بتضخيم عدد من المناطق المحددة على جينوم الفيروس؛ وذلك للكشف عن جميع سلالات الفيروس المحتملة في العينة، حتى السلالات المعزولة محليّاً، عن طريقة تقنية تفاعل البلمرة المتسلسل (PCR). ‏يعتبر هذا الإنجاز الأول من نوعه في القطاع الخاص، والذي سيحدث نقلة نوعية في تطوير الاختبارات التشخيصية لفيروس كورونا المستجد.

مختبرات البرج تطور اختباراً تشخيصيّاً لـفيروس كورونا المستجد صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-06-03 وجه المدير التنفيذي لمختبرات البرج الطبية سعيد محمد العمودي، تعليماته إلى وحدة البحث والتطوير بمختبرات البرج الطبية لتطوير فحص يغطي الاحتياج المحلي لتشخيص فيروس كورونا المستجد.



‏كما عقب المدير الطبي ورئيس إدارة البحث والتطوير البروفيسور زهير أوان، على أهمية هذه الخطوة الاستراتيجية تضامنًا من القطاع الخاص مع القطاع الحكومي في محاربة جائحة كورونا.



‏وقام المشرف على وحدة البحث والتطوير بلال الخزي، بتفصيل خطوات إنتاج الفحص ومزاياه المختلفة التي تضاهي في الدقة المنتجات العالمية.



ويقوم الفحص كيميائيّاً بتضخيم عدد من المناطق المحددة على جينوم الفيروس؛ وذلك للكشف عن جميع سلالات الفيروس المحتملة في العينة، حتى السلالات المعزولة محليّاً، عن طريقة تقنية تفاعل البلمرة المتسلسل (PCR).



‏يعتبر هذا الإنجاز الأول من نوعه في القطاع الخاص، والذي سيحدث نقلة نوعية في تطوير الاختبارات التشخيصية لفيروس كورونا المستجد.

03 يونيو 2020 - 11 شوّال 1441 04:26 PM

مختبرات البرج تطور اختباراً تشخيصيّاً لـفيروس كورونا المستجد في سابقة أولى من نوعها في القطاع الخاص





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وجه المدير التنفيذي لمختبرات البرج الطبية سعيد محمد العمودي، تعليماته إلى وحدة البحث والتطوير بمختبرات البرج الطبية لتطوير فحص يغطي الاحتياج المحلي لتشخيص فيروس كورونا المستجد.



‏كما عقب المدير الطبي ورئيس إدارة البحث والتطوير البروفيسور زهير أوان، على أهمية هذه الخطوة الاستراتيجية تضامنًا من القطاع الخاص مع القطاع الحكومي في محاربة جائحة كورونا.



‏وقام المشرف على وحدة البحث والتطوير بلال الخزي، بتفصيل خطوات إنتاج الفحص ومزاياه المختلفة التي تضاهي في الدقة المنتجات العالمية.



ويقوم الفحص كيميائيّاً بتضخيم عدد من المناطق المحددة على جينوم الفيروس؛ وذلك للكشف عن جميع سلالات الفيروس المحتملة في العينة، حتى السلالات المعزولة محليّاً، عن طريقة تقنية تفاعل البلمرة المتسلسل (PCR).



‏يعتبر هذا الإنجاز الأول من نوعه في القطاع الخاص، والذي سيحدث نقلة نوعية في تطوير الاختبارات التشخيصية لفيروس كورونا المستجد.