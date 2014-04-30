"فوكس سينما" تفتح 4 شاشات عرض سينمائية ضخمة بالرياض.. غداً

صالتان للأطفال توفران محتوى يشمل "أنميشن" والأفلام التعليمية والعائلية

تفتتح سلسلة "فوكس سينما" 4 شاشات عرض سينمائية في الرياض بارك منها صالتغن للأطفال حيث ينتظر أن تضم تجربة السينما في الرياض بارك أربع شاشات عرض تقع ضمن أكبر مركز ماجيك بلانيت للعائلات في المنطقة وسيتوفر محتوى متنوع يشمل الأفلام الكرتونية (أنميشن)، والأفلام التعليمية والعائلية.

وقالت ڤوكس سينما إنها تعمل على تحقيق خطط طموحة في تقديم تجربة سينما عالمية المستوى شاملة ومتطورة في السعودية، ودعم المواهب الشابة في جميع أنحاء المملكة لتطوير الفنون السمعية والبصرية ومتحمسين لتجربة سينماآيماكس بشاشات عرض ضخمه بأحسن جودة للصوت والصورة في الرياض بارك!

و“فوكس سينما” متخصصة بالسينما والمسارح تديرها مجموعة ماجد الفطيم الإماراتية التي ينتظر ان تستثمر ملياري ريال في قطاع السينما لافتتاح 600 شاشة عرض سينمائي، وتوفير 3 آلاف فرصة عمل في الخمس سنوات المقبلة، لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 في تنويع الاقتصاد والإنتاج المحلي.

وكانت قد فازت "فوكس سينما" بالرخصة الثانية لتشغيل دور السينما في المملكة، وتم منحها الرخصة من قبل وزير الثقافة والإعلام رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع الدكتور عواد بن صالح العواد.