مستشفى سليمان فقيه يقدم 5 ملايين ريال كخدمات طبية إنسانية مجانية
تفاعلاً مع الحملة الوطنية "كلنا عطاء" لمواجهة جائحة "كورونا"
أعلن مستشفى الدكتور سليمان فقيه؛ تقديم 5 ملايين ريال سعودي كخدمات طبية إنسانية بالمجان لمَن يستحقها مِن صُناع المستقبل ووالديهم، تضامناً مع الحملة الوطنية #كلنا_عطاء؛ لمواجهة الجائحة العالمية فيروس كورونا.
وأضاف المستشفى "لما تقتضيه المصلحة العامة وتفاعلاً مع الجهود المبذولة مِن حكومة خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، وجهود وزارة الصحة نقدم 5 ملايين ريال سعودي كخدمات طبية إنسانية بالمجان لمَن يستحقها مِن صُناع المستقبل ووالديهم، راجين عدم الحضور إلى المستشفيات والاكتفاء بالإرسال على الإيميل التالي: csr@fakeeh.care
مستشفى سليمان فقيه يقدم 5 ملايين ريال كخدمات طبية إنسانية مجانية
صحيفة سبق الإلكترونيةسبق2020-03-22
أعلن مستشفى الدكتور سليمان فقيه؛ تقديم 5 ملايين ريال سعودي كخدمات طبية إنسانية بالمجان لمَن يستحقها مِن صُناع المستقبل ووالديهم، تضامناً مع الحملة الوطنية #كلنا_عطاء؛ لمواجهة الجائحة العالمية فيروس كورونا.
وأضاف المستشفى "لما تقتضيه المصلحة العامة وتفاعلاً مع الجهود المبذولة مِن حكومة خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، وجهود وزارة الصحة نقدم 5 ملايين ريال سعودي كخدمات طبية إنسانية بالمجان لمَن يستحقها مِن صُناع المستقبل ووالديهم، راجين عدم الحضور إلى المستشفيات والاكتفاء بالإرسال على الإيميل التالي: csr@fakeeh.care
22 مارس 2020 - 27 رجب 1441
12:07 PM
مستشفى سليمان فقيه يقدم 5 ملايين ريال كخدمات طبية إنسانية مجانية
تفاعلاً مع الحملة الوطنية "كلنا عطاء" لمواجهة جائحة "كورونا"
أعلن مستشفى الدكتور سليمان فقيه؛ تقديم 5 ملايين ريال سعودي كخدمات طبية إنسانية بالمجان لمَن يستحقها مِن صُناع المستقبل ووالديهم، تضامناً مع الحملة الوطنية #كلنا_عطاء؛ لمواجهة الجائحة العالمية فيروس كورونا.
وأضاف المستشفى "لما تقتضيه المصلحة العامة وتفاعلاً مع الجهود المبذولة مِن حكومة خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، وجهود وزارة الصحة نقدم 5 ملايين ريال سعودي كخدمات طبية إنسانية بالمجان لمَن يستحقها مِن صُناع المستقبل ووالديهم، راجين عدم الحضور إلى المستشفيات والاكتفاء بالإرسال على الإيميل التالي: csr@fakeeh.care