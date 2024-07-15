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الأرصاد تنبه: أتربة وغبار على مكة المكرمة

قالت: قد تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤي

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، في تقرير لها اليوم، من رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار، قد تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية، على عدد من المحافظات بمنطقة مكة المكرمة.

وتشمل الحالة: (بحرة، والليث، والقنفذة، وأضم، والعرضيات، والأجزاء الساحلية).

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الثامنة مساءً.

الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة مكة المكرمة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الأرصاد تنبه: أتربة وغبار على مكة المكرمة
سبق

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، في تقرير لها اليوم، من رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار، قد تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية، على عدد من المحافظات بمنطقة مكة المكرمة.

وتشمل الحالة: (بحرة، والليث، والقنفذة، وأضم، والعرضيات، والأجزاء الساحلية).

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الثامنة مساءً.

15 يوليو 2020 - 24 ذو القعدة 1441
12:10 PM

الأرصاد تنبه: أتربة وغبار على مكة المكرمة

قالت: قد تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، في تقرير لها اليوم، من رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار، قد تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية، على عدد من المحافظات بمنطقة مكة المكرمة.

وتشمل الحالة: (بحرة، والليث، والقنفذة، وأضم، والعرضيات، والأجزاء الساحلية).

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الثامنة مساءً.

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