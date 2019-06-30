"مصرف الراجحي" يعلن عودة جميع قنواته المصرفية للعمل

أعلن مصرف الراجحي، صباح اليوم، عن عودة جميع قنواته المصرفية، بعد عطل فني تعرضت له بعض القنوات الإلكترونية المصرفية، مساء أمس.