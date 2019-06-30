أعلن مصرف الراجحي، صباح اليوم، عن عودة جميع قنواته المصرفية، بعد عطل فني تعرضت له بعض القنوات الإلكترونية المصرفية، مساء أمس.
"مصرف الراجحي" يعلن عودة جميع قنواته المصرفية للعمل
أعلن مصرف الراجحي، صباح اليوم، عن عودة جميع قنواته المصرفية، بعد عطل فني تعرضت له بعض القنوات الإلكترونية المصرفية، مساء أمس.
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"مصرف الراجحي" يعلن عودة جميع قنواته المصرفية للعملعبدالله البرقاوي سبق 2019-06-30
30 يونيو 2019 - 27 شوّال 1440
12:40 PM
"مصرف الراجحي" يعلن عودة جميع قنواته المصرفية للعمل
أعلن مصرف الراجحي، صباح اليوم، عن عودة جميع قنواته المصرفية، بعد عطل فني تعرضت له بعض القنوات الإلكترونية المصرفية، مساء أمس.
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