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مسؤولون ينفون إغلاق مطار هيثرو.. والطرد المشبوه عُثر عليه بمكتب شركة إسرائيلية

الشرطة أخلت الموقع وتقرر تأجيل العديد من الرحلات الجوية حتى إشعار آخر

نفى مسؤولون في مطار هيثرو إغلاق أي من مباني الركاب في المطار بعدما أفادت وسائل إعلام بريطانية بإغلاق وتأجيل العديد من الرحلات الجوية عقب العثور على طرد مشبوه في مكتب تسجيل الوصول، حسب سكاي نيوز عربية.

وذكرت صحيفة ديلي إكسبرس أنه تم اكتشاف الطرد في مكتب تسجيل الوصول لشركة الخطوط الجوية الإسرائيلية El Al – العال في مبنى الركاب رقم 4.

وأوضحت الصحيفة أن الشرطة المسلحة ذهبت إلى مكان الحادث، وأغلقت المنطقة، وأخلتها، كما تم تأجيل جميع الرحلات الجوية حتى إشعار آخر.

....................................................

الشرطة قامت بإخلاء المنطقة وتم تأجيل جميع الرحلات حتى إشعار آخر

إغلاق مطار هيثرو في بريطانيا بعد العثور على طرد مشبوه بمكتب الوصول

أفادت وسائل إعلام بريطانية بإغلاق مطار "هيثرو" وتأجيل العديد من الرحلات الجوية بعد العثور على طرد مشبوه في مكتب تسجيل الوصول، حسب سكاي نيوز عربية.

وأوضحت وسائل الإعلام المحلية أنه تم اكتشاف الطرد في مكتب تسجيل الوصول لشركة الخطوط الجوية الإسرائيلية El Al – العال في مبنى الركاب رقم 4، حيث سارعت الشرطة المسلحة إلى مكان الحادث، وأغلقت المنطقة وإخلاءها.

كما تم تأجيل جميع الرحلات الجوية حتى إشعار آخر.

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مسؤولون ينفون إغلاق مطار هيثرو.. والطرد المشبوه عُثر عليه بمكتب شركة إسرائيلية
سبق

نفى مسؤولون في مطار هيثرو إغلاق أي من مباني الركاب في المطار بعدما أفادت وسائل إعلام بريطانية بإغلاق وتأجيل العديد من الرحلات الجوية عقب العثور على طرد مشبوه في مكتب تسجيل الوصول، حسب سكاي نيوز عربية.

وذكرت صحيفة ديلي إكسبرس أنه تم اكتشاف الطرد في مكتب تسجيل الوصول لشركة الخطوط الجوية الإسرائيلية El Al – العال في مبنى الركاب رقم 4.

وأوضحت الصحيفة أن الشرطة المسلحة ذهبت إلى مكان الحادث، وأغلقت المنطقة، وأخلتها، كما تم تأجيل جميع الرحلات الجوية حتى إشعار آخر.

....................................................

الشرطة قامت بإخلاء المنطقة وتم تأجيل جميع الرحلات حتى إشعار آخر

إغلاق مطار هيثرو في بريطانيا بعد العثور على طرد مشبوه بمكتب الوصول

أفادت وسائل إعلام بريطانية بإغلاق مطار "هيثرو" وتأجيل العديد من الرحلات الجوية بعد العثور على طرد مشبوه في مكتب تسجيل الوصول، حسب سكاي نيوز عربية.

وأوضحت وسائل الإعلام المحلية أنه تم اكتشاف الطرد في مكتب تسجيل الوصول لشركة الخطوط الجوية الإسرائيلية El Al – العال في مبنى الركاب رقم 4، حيث سارعت الشرطة المسلحة إلى مكان الحادث، وأغلقت المنطقة وإخلاءها.

كما تم تأجيل جميع الرحلات الجوية حتى إشعار آخر.

06 نوفمبر 2018 - 28 صفر 1440
01:42 AM
اخر تعديل
07 نوفمبر 2018 - 29 صفر 1440
01:57 PM

مسؤولون ينفون إغلاق مطار هيثرو.. والطرد المشبوه عُثر عليه بمكتب شركة إسرائيلية

الشرطة أخلت الموقع وتقرر تأجيل العديد من الرحلات الجوية حتى إشعار آخر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نفى مسؤولون في مطار هيثرو إغلاق أي من مباني الركاب في المطار بعدما أفادت وسائل إعلام بريطانية بإغلاق وتأجيل العديد من الرحلات الجوية عقب العثور على طرد مشبوه في مكتب تسجيل الوصول، حسب سكاي نيوز عربية.

وذكرت صحيفة ديلي إكسبرس أنه تم اكتشاف الطرد في مكتب تسجيل الوصول لشركة الخطوط الجوية الإسرائيلية El Al – العال في مبنى الركاب رقم 4.

وأوضحت الصحيفة أن الشرطة المسلحة ذهبت إلى مكان الحادث، وأغلقت المنطقة، وأخلتها، كما تم تأجيل جميع الرحلات الجوية حتى إشعار آخر.

....................................................

الشرطة قامت بإخلاء المنطقة وتم تأجيل جميع الرحلات حتى إشعار آخر

إغلاق مطار هيثرو في بريطانيا بعد العثور على طرد مشبوه بمكتب الوصول

أفادت وسائل إعلام بريطانية بإغلاق مطار "هيثرو" وتأجيل العديد من الرحلات الجوية بعد العثور على طرد مشبوه في مكتب تسجيل الوصول، حسب سكاي نيوز عربية.

وأوضحت وسائل الإعلام المحلية أنه تم اكتشاف الطرد في مكتب تسجيل الوصول لشركة الخطوط الجوية الإسرائيلية El Al – العال في مبنى الركاب رقم 4، حيث سارعت الشرطة المسلحة إلى مكان الحادث، وأغلقت المنطقة وإخلاءها.

كما تم تأجيل جميع الرحلات الجوية حتى إشعار آخر.

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