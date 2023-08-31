النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"خوجة": انخفاض منحنى إصابات كورونا مؤشر قوي لنجاح خطة مكافحة الفيروس

نوه بانطلاق العام الدراسي الجديد وانتظام العملية التعليمية حضورياً في أجواء مطمئنة

أوضح أمين عام اتحاد المستشفيات العربية استشاري الصحة العامة وطب الأسرة والمجتمع البروفيسور توفيق أحمد خوجة، أن انخفاض تسجيل إصابات كورونا في المملكة وارتفاع نسب التعافي مؤشر قوي لنجاح خطة مكافحة كورونا.

وتفصيلاً، أشار "خوجة" إلى أن ذلك جاء بتوفيق من الله ثم بتوجيهات ولاة الأمر ومتابعتهم الدقيقة وجهود كافة القطاعات المعنية وتتصدرها وزارة الصحة وأمانات المدن ووزارة التعليم وكافة الجهات الأخرى دون استثناء، باعتبار أن مكافحة الجائحة لم تقتصر على جهات محددة دون الأخرى، بل شملت جميع الجهات والقطاعات تحت منظومة صحية ومظلة واحدة.

وأشاد "خوجة" بدور الوعي المجتمعي الذي تفاعل منذ انتشار الجائحة وما زال يواصل رسالته نحو مكافحة كورونا وتطبيق التدابير الاحترازية والوقائية، مما كان له الأثر الإيجابي الكبير في تراجع منحنى الإصابات، وإدراكاً منهم بأن فيروس كورونا مازال يشكل تهديداً إلى الآن بعد تحوره واتخاذه أنماطاً جديدة من السلالات تتقدمها سلالة دلتا، مما يتطلب من المجتمع الاستمرار في إكمال الرسالة الإنسانية والصحية لحماية أنفسهم والمجتمع بأكمله.

وقال إن عودة التعليم الحضوري للطلاب الذين شملهم القرار بعد حصولهم على الجرعتين خطوة رائدة نحو استمرار رسالة التعليم، وهو الأمر الذي له انعكاسات إيجابية ونفسية وتربوية شاملة، بعد أن أطلقت وزارة التعليم والصحة التعليمات الوقائية اللازمة.

وأردف: لإكمال نجاح "العودة الآمنة" فإنه يجب على الطلاب الدارسين والكادر التعليمي عدم التراخي أو التساهل بالإجراءات الوقائية، فالحصول على الجرعتين يتطلب أيضاً الاستمرار والتقيد بارتداء الكمامة والتباعد الجسدي وتعقيم اليدين بشكل دائم.

ونوه البروفيسور خوجة بالنجاح الذي تحقق في العودة للدراسة حضورياً خلال اليومين الماضيين والإقبال المشرّف للطلاب والطالبات، إذ عززت الوزارة انتظام العملية التعليمية بتأجيل احتساب الغياب في الأسبوعين الأولين لطلبة التعليم العام والتدريب التقني والمهني والجامعات غير مكتملي التحصين بجرعتين، رغبة في تمكينهم من أخذ كامل الجرعات، مع التأكيد على استمرار اقتصار الحضور للمنشآت التعليمية على المحصنين، وانطلاق العام الدراسي الجديد في أجواء من الطمأنينة ضمن السياق العام للأمن الصحي الذي تعززه المملكة بمنظومتها الصحية والوقائية المتكاملة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"خوجة": انخفاض منحنى إصابات كورونا مؤشر قوي لنجاح خطة مكافحة الفيروس
سبق

أوضح أمين عام اتحاد المستشفيات العربية استشاري الصحة العامة وطب الأسرة والمجتمع البروفيسور توفيق أحمد خوجة، أن انخفاض تسجيل إصابات كورونا في المملكة وارتفاع نسب التعافي مؤشر قوي لنجاح خطة مكافحة كورونا.

وتفصيلاً، أشار "خوجة" إلى أن ذلك جاء بتوفيق من الله ثم بتوجيهات ولاة الأمر ومتابعتهم الدقيقة وجهود كافة القطاعات المعنية وتتصدرها وزارة الصحة وأمانات المدن ووزارة التعليم وكافة الجهات الأخرى دون استثناء، باعتبار أن مكافحة الجائحة لم تقتصر على جهات محددة دون الأخرى، بل شملت جميع الجهات والقطاعات تحت منظومة صحية ومظلة واحدة.

وأشاد "خوجة" بدور الوعي المجتمعي الذي تفاعل منذ انتشار الجائحة وما زال يواصل رسالته نحو مكافحة كورونا وتطبيق التدابير الاحترازية والوقائية، مما كان له الأثر الإيجابي الكبير في تراجع منحنى الإصابات، وإدراكاً منهم بأن فيروس كورونا مازال يشكل تهديداً إلى الآن بعد تحوره واتخاذه أنماطاً جديدة من السلالات تتقدمها سلالة دلتا، مما يتطلب من المجتمع الاستمرار في إكمال الرسالة الإنسانية والصحية لحماية أنفسهم والمجتمع بأكمله.

وقال إن عودة التعليم الحضوري للطلاب الذين شملهم القرار بعد حصولهم على الجرعتين خطوة رائدة نحو استمرار رسالة التعليم، وهو الأمر الذي له انعكاسات إيجابية ونفسية وتربوية شاملة، بعد أن أطلقت وزارة التعليم والصحة التعليمات الوقائية اللازمة.

وأردف: لإكمال نجاح "العودة الآمنة" فإنه يجب على الطلاب الدارسين والكادر التعليمي عدم التراخي أو التساهل بالإجراءات الوقائية، فالحصول على الجرعتين يتطلب أيضاً الاستمرار والتقيد بارتداء الكمامة والتباعد الجسدي وتعقيم اليدين بشكل دائم.

ونوه البروفيسور خوجة بالنجاح الذي تحقق في العودة للدراسة حضورياً خلال اليومين الماضيين والإقبال المشرّف للطلاب والطالبات، إذ عززت الوزارة انتظام العملية التعليمية بتأجيل احتساب الغياب في الأسبوعين الأولين لطلبة التعليم العام والتدريب التقني والمهني والجامعات غير مكتملي التحصين بجرعتين، رغبة في تمكينهم من أخذ كامل الجرعات، مع التأكيد على استمرار اقتصار الحضور للمنشآت التعليمية على المحصنين، وانطلاق العام الدراسي الجديد في أجواء من الطمأنينة ضمن السياق العام للأمن الصحي الذي تعززه المملكة بمنظومتها الصحية والوقائية المتكاملة.

30 أغسطس 2021 - 22 محرّم 1443
11:18 PM

"خوجة": انخفاض منحنى إصابات كورونا مؤشر قوي لنجاح خطة مكافحة الفيروس

نوه بانطلاق العام الدراسي الجديد وانتظام العملية التعليمية حضورياً في أجواء مطمئنة

A A A
عبدالله الراجحي - الرياض
1
1,761

أوضح أمين عام اتحاد المستشفيات العربية استشاري الصحة العامة وطب الأسرة والمجتمع البروفيسور توفيق أحمد خوجة، أن انخفاض تسجيل إصابات كورونا في المملكة وارتفاع نسب التعافي مؤشر قوي لنجاح خطة مكافحة كورونا.

وتفصيلاً، أشار "خوجة" إلى أن ذلك جاء بتوفيق من الله ثم بتوجيهات ولاة الأمر ومتابعتهم الدقيقة وجهود كافة القطاعات المعنية وتتصدرها وزارة الصحة وأمانات المدن ووزارة التعليم وكافة الجهات الأخرى دون استثناء، باعتبار أن مكافحة الجائحة لم تقتصر على جهات محددة دون الأخرى، بل شملت جميع الجهات والقطاعات تحت منظومة صحية ومظلة واحدة.

وأشاد "خوجة" بدور الوعي المجتمعي الذي تفاعل منذ انتشار الجائحة وما زال يواصل رسالته نحو مكافحة كورونا وتطبيق التدابير الاحترازية والوقائية، مما كان له الأثر الإيجابي الكبير في تراجع منحنى الإصابات، وإدراكاً منهم بأن فيروس كورونا مازال يشكل تهديداً إلى الآن بعد تحوره واتخاذه أنماطاً جديدة من السلالات تتقدمها سلالة دلتا، مما يتطلب من المجتمع الاستمرار في إكمال الرسالة الإنسانية والصحية لحماية أنفسهم والمجتمع بأكمله.

وقال إن عودة التعليم الحضوري للطلاب الذين شملهم القرار بعد حصولهم على الجرعتين خطوة رائدة نحو استمرار رسالة التعليم، وهو الأمر الذي له انعكاسات إيجابية ونفسية وتربوية شاملة، بعد أن أطلقت وزارة التعليم والصحة التعليمات الوقائية اللازمة.

وأردف: لإكمال نجاح "العودة الآمنة" فإنه يجب على الطلاب الدارسين والكادر التعليمي عدم التراخي أو التساهل بالإجراءات الوقائية، فالحصول على الجرعتين يتطلب أيضاً الاستمرار والتقيد بارتداء الكمامة والتباعد الجسدي وتعقيم اليدين بشكل دائم.

ونوه البروفيسور خوجة بالنجاح الذي تحقق في العودة للدراسة حضورياً خلال اليومين الماضيين والإقبال المشرّف للطلاب والطالبات، إذ عززت الوزارة انتظام العملية التعليمية بتأجيل احتساب الغياب في الأسبوعين الأولين لطلبة التعليم العام والتدريب التقني والمهني والجامعات غير مكتملي التحصين بجرعتين، رغبة في تمكينهم من أخذ كامل الجرعات، مع التأكيد على استمرار اقتصار الحضور للمنشآت التعليمية على المحصنين، وانطلاق العام الدراسي الجديد في أجواء من الطمأنينة ضمن السياق العام للأمن الصحي الذي تعززه المملكة بمنظومتها الصحية والوقائية المتكاملة.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
10,192
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,481
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,735
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,650

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

"حراج" التواصل الاجتماعي

"حراج" التواصل الاجتماعي

بندر مغرم الشهري
الفوترة الإلكترونية تدعم شفافية الاقتصاد

الفوترة الإلكترونية تدعم شفافية الاقتصاد

علي آل شرمة
تركوا الاتحاد.. وحيدًا..!!

تركوا الاتحاد.. وحيدًا..!!

محمد الصيعري
حكاية بدرية مع مديرتها

حكاية بدرية مع مديرتها

حسن آل عمير
الحقيقة حجر شطرنج

الحقيقة حجر شطرنج

مها الجبر
العقار ينتظر تدخُّلاً حكوميًّا

العقار ينتظر تدخُّلاً حكوميًّا

سعيد آل جندب
التوظيف.. جعجعة بلا طحين

التوظيف.. جعجعة بلا طحين

بندر مغرم الشهري
هدر الطعام تبديد للموارد وتبذير للنعمة

هدر الطعام تبديد للموارد وتبذير للنعمة

علي آل شرمة
أفغانستان.. إلى التطرُّف أم التطوُّر؟!

أفغانستان.. إلى التطرُّف أم التطوُّر؟!

عبدالمحسن الحارثي
أبشر بطول سلامة يا "مربع"!

أبشر بطول سلامة يا "مربع"!

بندر الشهري
"طالبان" وما تحت الرماد..!!

"طالبان" وما تحت الرماد..!!

محمد الصيعري
"روح اشتكينا".. المفرط أولى بالخسارة

"روح اشتكينا".. المفرط أولى بالخسارة

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة