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"العدل" تفعّل خدمة طلب تأجيل الجلسات القضائية إلكترونيًا

في جميع المحاكم في إطار جهود التخفيف عن المواطنين والمقيمين

أعلنت وزارة العدل تفعيل خدمة تأجيل الجلسات القضائية إلكترونياً في جميع المحاكم, استمراراً لجهودها في التخفيف عن المواطنين والمقيمين والتيسير عليهم.

وأوضحت الوزارة أنه يمكن الاستفادة من الخدمة عبر الدخول على أيقونة طلبات، القضايا من خلال بوابة الوزارة على الإنترنت moj.gov.sa ثم طلب تأجيل الجلسة، وستصل للمستفيد رسالة نصية باعتماد الطلب وتأجيل الموعد حتى إشعار آخر.

وزارة العدل المحاكم

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"العدل" تفعّل خدمة طلب تأجيل الجلسات القضائية إلكترونيًا
سبق

أعلنت وزارة العدل تفعيل خدمة تأجيل الجلسات القضائية إلكترونياً في جميع المحاكم, استمراراً لجهودها في التخفيف عن المواطنين والمقيمين والتيسير عليهم.

وأوضحت الوزارة أنه يمكن الاستفادة من الخدمة عبر الدخول على أيقونة طلبات، القضايا من خلال بوابة الوزارة على الإنترنت moj.gov.sa ثم طلب تأجيل الجلسة، وستصل للمستفيد رسالة نصية باعتماد الطلب وتأجيل الموعد حتى إشعار آخر.

14 مارس 2020 - 19 رجب 1441
06:11 PM
اخر تعديل
14 مارس 2020 - 19 رجب 1441
07:05 PM

"العدل" تفعّل خدمة طلب تأجيل الجلسات القضائية إلكترونيًا

في جميع المحاكم في إطار جهود التخفيف عن المواطنين والمقيمين

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
1
1,757

أعلنت وزارة العدل تفعيل خدمة تأجيل الجلسات القضائية إلكترونياً في جميع المحاكم, استمراراً لجهودها في التخفيف عن المواطنين والمقيمين والتيسير عليهم.

وأوضحت الوزارة أنه يمكن الاستفادة من الخدمة عبر الدخول على أيقونة طلبات، القضايا من خلال بوابة الوزارة على الإنترنت moj.gov.sa ثم طلب تأجيل الجلسة، وستصل للمستفيد رسالة نصية باعتماد الطلب وتأجيل الموعد حتى إشعار آخر.

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