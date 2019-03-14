وأوضحت الوزارة أنه يمكن الاستفادة من الخدمة عبر الدخول على أيقونة طلبات، القضايا من خلال بوابة الوزارة على الإنترنت moj.gov.sa ثم طلب تأجيل الجلسة، وستصل للمستفيد رسالة نصية باعتماد الطلب وتأجيل الموعد حتى إشعار آخر.

أعلنت وزارة العدل تفعيل خدمة تأجيل الجلسات القضائية إلكترونياً في جميع المحاكم, استمراراً لجهودها في التخفيف عن المواطنين والمقيمين والتيسير عليهم.

"العدل" تفعّل خدمة طلب تأجيل الجلسات القضائية إلكترونيًا وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-03-14 أعلنت وزارة العدل تفعيل خدمة تأجيل الجلسات القضائية إلكترونياً في جميع المحاكم, استمراراً لجهودها في التخفيف عن المواطنين والمقيمين والتيسير عليهم. وأوضحت الوزارة أنه يمكن الاستفادة من الخدمة عبر الدخول على أيقونة طلبات، القضايا من خلال بوابة الوزارة على الإنترنت moj.gov.sa ثم طلب تأجيل الجلسة، وستصل للمستفيد رسالة نصية باعتماد الطلب وتأجيل الموعد حتى إشعار آخر.

14 مارس 2020 - 19 رجب 1441 06:11 PM

اخر تعديل 14 مارس 2020 - 19 رجب 1441 07:05 PM

"العدل" تفعّل خدمة طلب تأجيل الجلسات القضائية إلكترونيًا في جميع المحاكم في إطار جهود التخفيف عن المواطنين والمقيمين





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أعلنت وزارة العدل تفعيل خدمة تأجيل الجلسات القضائية إلكترونياً في جميع المحاكم, استمراراً لجهودها في التخفيف عن المواطنين والمقيمين والتيسير عليهم.

وأوضحت الوزارة أنه يمكن الاستفادة من الخدمة عبر الدخول على أيقونة طلبات، القضايا من خلال بوابة الوزارة على الإنترنت moj.gov.sa ثم طلب تأجيل الجلسة، وستصل للمستفيد رسالة نصية باعتماد الطلب وتأجيل الموعد حتى إشعار آخر.