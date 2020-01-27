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"عبد المهدي" يدين الهجوم الصاروخي الذي استهدف السفارة الأمريكية ببغداد

قال: نستهجن هذه الأعمال التي تمس بسيادتها وبحرمة البعثات الدبلوماسية

أدان رئيس حكومة تصريف الأعمال العراقي عادل عبد المهدي الهجوم الصاروخي الذي استهدف السفارة الأمريكية بالمنطقة الخضراء وسط بغداد اليوم.

وتفصيلاً، جاء في بيان نشره مكتبه اليوم الأحد: "مرة أخرى يتكرر العدوان على بعثة دبلوماسية أجنبية، بسقوط عدد من الصواريخ".

وأضاف " نستهجن استمرار هذه الأعمال المدانة والخارجة عن القانون التي تضعف الدولة وتمس بسيادتها وبحرمة البعثات الدبلوماسية الموجودة على أرضها, وقد أمرنا قواتنا بالانتشار والبحث والتحري لمنع تكرار مثل هذه الاعتداءات، واعتقال من أطلق هذه الصواريخ لينال جزاءه أمام القضاء".

ووصف عبدالمهدي هذا التصرف بالانفرادي اللامسؤول ويحمّل العراق كلها تبعاته وتداعياته الخطيرة، ويؤدي إلى الإضرار بالمصالح العليا للعراق وعلاقاته بأصدقائه، مما قد يجرها لتكون ساحة حرب"، مشيراً إلى أن هذه الأعمال تتزامن بإجراءات تتخذها الحكومة لتنفيذ قرار مجلس النواب بانسحاب القوات الأجنبية من البلاد.

وجدد عبد المهدي التزام حكومته بحماية جميع البعثات الدبلوماسية واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك وفق القانون.

وكانت خمسة صواريخ كاتيوشا سقطت مساء اليوم الأحد على المنطقة الخضراء بدون خسائر، بحسب خلية الإعلام الأمني العراقية.

العراق رئيس حكومة تصريف الأعمال العراقي عادل عبدالمهدي السفارة الأمريكية ببغداد الهجوم الصاروخي على السفارة الأمريكية ببغداد

الرئيسية/ أخبار العالم

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"عبد المهدي" يدين الهجوم الصاروخي الذي استهدف السفارة الأمريكية ببغداد
سبق

أدان رئيس حكومة تصريف الأعمال العراقي عادل عبد المهدي الهجوم الصاروخي الذي استهدف السفارة الأمريكية بالمنطقة الخضراء وسط بغداد اليوم.

وتفصيلاً، جاء في بيان نشره مكتبه اليوم الأحد: "مرة أخرى يتكرر العدوان على بعثة دبلوماسية أجنبية، بسقوط عدد من الصواريخ".

وأضاف " نستهجن استمرار هذه الأعمال المدانة والخارجة عن القانون التي تضعف الدولة وتمس بسيادتها وبحرمة البعثات الدبلوماسية الموجودة على أرضها, وقد أمرنا قواتنا بالانتشار والبحث والتحري لمنع تكرار مثل هذه الاعتداءات، واعتقال من أطلق هذه الصواريخ لينال جزاءه أمام القضاء".

ووصف عبدالمهدي هذا التصرف بالانفرادي اللامسؤول ويحمّل العراق كلها تبعاته وتداعياته الخطيرة، ويؤدي إلى الإضرار بالمصالح العليا للعراق وعلاقاته بأصدقائه، مما قد يجرها لتكون ساحة حرب"، مشيراً إلى أن هذه الأعمال تتزامن بإجراءات تتخذها الحكومة لتنفيذ قرار مجلس النواب بانسحاب القوات الأجنبية من البلاد.

وجدد عبد المهدي التزام حكومته بحماية جميع البعثات الدبلوماسية واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك وفق القانون.

وكانت خمسة صواريخ كاتيوشا سقطت مساء اليوم الأحد على المنطقة الخضراء بدون خسائر، بحسب خلية الإعلام الأمني العراقية.

27 يناير 2020 - 2 جمادى الآخر 1441
12:01 AM

"عبد المهدي" يدين الهجوم الصاروخي الذي استهدف السفارة الأمريكية ببغداد

قال: نستهجن هذه الأعمال التي تمس بسيادتها وبحرمة البعثات الدبلوماسية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - بغداد
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أدان رئيس حكومة تصريف الأعمال العراقي عادل عبد المهدي الهجوم الصاروخي الذي استهدف السفارة الأمريكية بالمنطقة الخضراء وسط بغداد اليوم.

وتفصيلاً، جاء في بيان نشره مكتبه اليوم الأحد: "مرة أخرى يتكرر العدوان على بعثة دبلوماسية أجنبية، بسقوط عدد من الصواريخ".

وأضاف " نستهجن استمرار هذه الأعمال المدانة والخارجة عن القانون التي تضعف الدولة وتمس بسيادتها وبحرمة البعثات الدبلوماسية الموجودة على أرضها, وقد أمرنا قواتنا بالانتشار والبحث والتحري لمنع تكرار مثل هذه الاعتداءات، واعتقال من أطلق هذه الصواريخ لينال جزاءه أمام القضاء".

ووصف عبدالمهدي هذا التصرف بالانفرادي اللامسؤول ويحمّل العراق كلها تبعاته وتداعياته الخطيرة، ويؤدي إلى الإضرار بالمصالح العليا للعراق وعلاقاته بأصدقائه، مما قد يجرها لتكون ساحة حرب"، مشيراً إلى أن هذه الأعمال تتزامن بإجراءات تتخذها الحكومة لتنفيذ قرار مجلس النواب بانسحاب القوات الأجنبية من البلاد.

وجدد عبد المهدي التزام حكومته بحماية جميع البعثات الدبلوماسية واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك وفق القانون.

وكانت خمسة صواريخ كاتيوشا سقطت مساء اليوم الأحد على المنطقة الخضراء بدون خسائر، بحسب خلية الإعلام الأمني العراقية.

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