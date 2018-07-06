الديوان الملكي: وفاة والدة الأميرة فهدة بنت سعود بن عبدالرحمن

صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي :
انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة صاحبة السمو الأميرة / فهدة بنت سعود بن عبدالرحمن آل سعود .
تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته ، إنا لله وإنا إليه راجعون .
صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي :
انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة صاحبة السمو الأميرة / فهدة بنت سعود بن عبدالرحمن آل سعود .
تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته ، إنا لله وإنا إليه راجعون .
صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي :
انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة صاحبة السمو الأميرة / فهدة بنت سعود بن عبدالرحمن آل سعود .
تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته ، إنا لله وإنا إليه راجعون .
صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي :
انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة صاحبة السمو الأميرة / فهدة بنت سعود بن عبدالرحمن آل سعود .
تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته ، إنا لله وإنا إليه راجعون .