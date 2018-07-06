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الديوان الملكي: وفاة والدة الأميرة فهدة بنت سعود بن عبدالرحمن

صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي :
انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة صاحبة السمو الأميرة / فهدة بنت سعود بن عبدالرحمن آل سعود .

تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته ، إنا لله وإنا إليه راجعون .

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الديوان الملكي: وفاة والدة الأميرة فهدة بنت سعود بن عبدالرحمن
سبق

صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي :
انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة صاحبة السمو الأميرة / فهدة بنت سعود بن عبدالرحمن آل سعود .

تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته ، إنا لله وإنا إليه راجعون .

06 يوليو 2018 - 22 شوّال 1439
08:18 PM

الديوان الملكي: وفاة والدة الأميرة فهدة بنت سعود بن عبدالرحمن

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
1,438

صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي :
انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة صاحبة السمو الأميرة / فهدة بنت سعود بن عبدالرحمن آل سعود .

تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته ، إنا لله وإنا إليه راجعون .

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