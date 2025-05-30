النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أمطار أعقبتها أتربة.. تقلبات جوية على ينبع تقطع الكهرباء في بعض المراكز

كانت مصحوبة بزوابع رعدية وحبات من البرد على ينبع النخل.. والمدني يحذر

شهد مركز ينبع النخل وبعض من المراكز التابعة له والمرتفعات الجبلية، هطول أمطار تراوحت بين الغزيرة والمتوسطة مصحوبة بزوابع رعدية وحبات من البرد، إضافة لنشاط في الرياح السطحية، وتسببت الأمطار في انقطاع التيار الكهربائي عن بعض المراكز والقرى التابعة لمركز ينبع النخل نتيجة التقلبات الجوية.

وشهدت الطرق الموصلة إلى محافظة ينبع موجة غبار كثيفة أدت إلى تدنّي مستوى الرؤية الأفقية بسبب الغبار الكثيف الذي حجب الرؤية الأفقية لمسافات قصيرة في المناطق المفتوحة، خاصة الطريق الساحلي بين جدة ومحافظة ينبع وطريق أملج وينبع النخل.

كما شهدت بعض من مراكز محافظة العيص هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة، وما زالت السماء ملبدة بالغيوم؛ مما يوحي بهطول الأمطار مرة أخرى.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أصدرت تنبيهًا عن سحب رعدية ممطرة تصحب بنشاط في الرياح السطحية تحدّ من مدى الرؤية على منطقة المدينة المنورة.

وأضافت أن الحالة تشمل الحناكية والعلا والعيص والمدينة المنورة وبدر ووادي الفرع وينبع، مؤكدة أن الحالة تستمرّ حتى الساعة الحادي عشر والنصف من مساء اليوم الخميس.

من جهة ثانية حذّرت مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة المواطنين والمقيمين من تقلبات جوية تشهدها المنطقة خلال الأيام الحالية، داعية الجميع إلى توخي الحيطة والحذر من هذه التقلبات واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
أمطار أعقبتها أتربة.. تقلبات جوية على ينبع تقطع الكهرباء في بعض المراكز
سبق

شهد مركز ينبع النخل وبعض من المراكز التابعة له والمرتفعات الجبلية، هطول أمطار تراوحت بين الغزيرة والمتوسطة مصحوبة بزوابع رعدية وحبات من البرد، إضافة لنشاط في الرياح السطحية، وتسببت الأمطار في انقطاع التيار الكهربائي عن بعض المراكز والقرى التابعة لمركز ينبع النخل نتيجة التقلبات الجوية.

وشهدت الطرق الموصلة إلى محافظة ينبع موجة غبار كثيفة أدت إلى تدنّي مستوى الرؤية الأفقية بسبب الغبار الكثيف الذي حجب الرؤية الأفقية لمسافات قصيرة في المناطق المفتوحة، خاصة الطريق الساحلي بين جدة ومحافظة ينبع وطريق أملج وينبع النخل.

كما شهدت بعض من مراكز محافظة العيص هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة، وما زالت السماء ملبدة بالغيوم؛ مما يوحي بهطول الأمطار مرة أخرى.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أصدرت تنبيهًا عن سحب رعدية ممطرة تصحب بنشاط في الرياح السطحية تحدّ من مدى الرؤية على منطقة المدينة المنورة.

وأضافت أن الحالة تشمل الحناكية والعلا والعيص والمدينة المنورة وبدر ووادي الفرع وينبع، مؤكدة أن الحالة تستمرّ حتى الساعة الحادي عشر والنصف من مساء اليوم الخميس.

من جهة ثانية حذّرت مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة المواطنين والمقيمين من تقلبات جوية تشهدها المنطقة خلال الأيام الحالية، داعية الجميع إلى توخي الحيطة والحذر من هذه التقلبات واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات.

30 مايو 2019 - 25 رمضان 1440
09:02 PM

أمطار أعقبتها أتربة.. تقلبات جوية على ينبع تقطع الكهرباء في بعض المراكز

كانت مصحوبة بزوابع رعدية وحبات من البرد على ينبع النخل.. والمدني يحذر

A A A
ماجد الرفاعي - ينبع
0
494

شهد مركز ينبع النخل وبعض من المراكز التابعة له والمرتفعات الجبلية، هطول أمطار تراوحت بين الغزيرة والمتوسطة مصحوبة بزوابع رعدية وحبات من البرد، إضافة لنشاط في الرياح السطحية، وتسببت الأمطار في انقطاع التيار الكهربائي عن بعض المراكز والقرى التابعة لمركز ينبع النخل نتيجة التقلبات الجوية.

وشهدت الطرق الموصلة إلى محافظة ينبع موجة غبار كثيفة أدت إلى تدنّي مستوى الرؤية الأفقية بسبب الغبار الكثيف الذي حجب الرؤية الأفقية لمسافات قصيرة في المناطق المفتوحة، خاصة الطريق الساحلي بين جدة ومحافظة ينبع وطريق أملج وينبع النخل.

كما شهدت بعض من مراكز محافظة العيص هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة، وما زالت السماء ملبدة بالغيوم؛ مما يوحي بهطول الأمطار مرة أخرى.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أصدرت تنبيهًا عن سحب رعدية ممطرة تصحب بنشاط في الرياح السطحية تحدّ من مدى الرؤية على منطقة المدينة المنورة.

وأضافت أن الحالة تشمل الحناكية والعلا والعيص والمدينة المنورة وبدر ووادي الفرع وينبع، مؤكدة أن الحالة تستمرّ حتى الساعة الحادي عشر والنصف من مساء اليوم الخميس.

من جهة ثانية حذّرت مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة المواطنين والمقيمين من تقلبات جوية تشهدها المنطقة خلال الأيام الحالية، داعية الجميع إلى توخي الحيطة والحذر من هذه التقلبات واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
23,133
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
31,002
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,218
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
32,676

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

منظمة هيومن رايتس ووتش "الإنسمالية"

منظمة هيومن رايتس ووتش "الإنسمالية"

حمد العرق الغفراني
السعودية تدهش العالم بهذا الإنجاز

السعودية تدهش العالم بهذا الإنجاز

حواء القرني
قمم مكة تجمع الأمة

قمم مكة تجمع الأمة

سلطان رديف
عمدة الحي.. هل يصمد الموروث في زمن العولمة؟

عمدة الحي.. هل يصمد الموروث في زمن العولمة؟

عبدالغني الشيخ
"ليوان" المديفر.. وتحصين الشباب!!

"ليوان" المديفر.. وتحصين الشباب!!

عبدالرحمن القحطاني
هدية المملكة للأمة العربية

هدية المملكة للأمة العربية

ماجد البريكان
من مكة تستمر العطاءات..!

من مكة تستمر العطاءات..!

صالح المسلّم
راتب شهر رمضان.. غير..!!

راتب شهر رمضان.. غير..!!

ماجد الحربي
دعاة الصحوة وفقيه القرية

دعاة الصحوة وفقيه القرية

جمعان الكرت
رمضان بين جيلَيْن!

رمضان بين جيلَيْن!

صالح مطر الغامدي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة