الكويت .. ارتفاع إجمالي المتعافين من "كورونا" إلى 67 حالة

وزير الصحة أعلن اليوم شفاء 3 حالات جديدة من الفيروس

أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح؛ اليوم الأحد، شفاء 3 حالات جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)؛ ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد، إلى 67 حالة.

وأضاف وزير الصحة، عبر حسابه على "تويتر": «بفضل الله تمّ شفاء 3 حالات من المصابين بفيروس كورونا المستجد؛ ليبلغ عدد الحالات التي تمّ شفاؤها 67 حالة. اللهم اشف المرضى واحفظ الأصحاء».