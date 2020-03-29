النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة" تعلن عن تسجيل 96 حالة جديدة لفيروس "كورونا".. وتعافي 29 حالة

الكويت .. ارتفاع إجمالي المتعافين من "كورونا" إلى 67 حالة

وزير الصحة أعلن اليوم شفاء 3 حالات جديدة من الفيروس

أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح؛ اليوم الأحد، شفاء 3 حالات جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)؛ ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد، إلى 67 حالة.

وأضاف وزير الصحة، عبر حسابه على "تويتر": «بفضل الله تمّ شفاء 3 حالات من المصابين بفيروس كورونا المستجد؛ ليبلغ عدد الحالات التي تمّ شفاؤها 67 حالة. اللهم اشف المرضى واحفظ الأصحاء».

الكويت فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
الكويت .. ارتفاع إجمالي المتعافين من "كورونا" إلى 67 حالة
سبق

أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح؛ اليوم الأحد، شفاء 3 حالات جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)؛ ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد، إلى 67 حالة.

وأضاف وزير الصحة، عبر حسابه على "تويتر": «بفضل الله تمّ شفاء 3 حالات من المصابين بفيروس كورونا المستجد؛ ليبلغ عدد الحالات التي تمّ شفاؤها 67 حالة. اللهم اشف المرضى واحفظ الأصحاء».

29 مارس 2020 - 5 شعبان 1441
09:05 AM

الكويت .. ارتفاع إجمالي المتعافين من "كورونا" إلى 67 حالة

وزير الصحة أعلن اليوم شفاء 3 حالات جديدة من الفيروس

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
2,153

أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح؛ اليوم الأحد، شفاء 3 حالات جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)؛ ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد، إلى 67 حالة.

وأضاف وزير الصحة، عبر حسابه على "تويتر": «بفضل الله تمّ شفاء 3 حالات من المصابين بفيروس كورونا المستجد؛ ليبلغ عدد الحالات التي تمّ شفاؤها 67 حالة. اللهم اشف المرضى واحفظ الأصحاء».

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,720
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
13,496
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
19,279
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
40,740

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة