الكويت .. ارتفاع إجمالي المتعافين من "كورونا" إلى 67 حالة
وزير الصحة أعلن اليوم شفاء 3 حالات جديدة من الفيروس
أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح؛ اليوم الأحد، شفاء 3 حالات جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)؛ ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد، إلى 67 حالة.
وأضاف وزير الصحة، عبر حسابه على "تويتر": «بفضل الله تمّ شفاء 3 حالات من المصابين بفيروس كورونا المستجد؛ ليبلغ عدد الحالات التي تمّ شفاؤها 67 حالة. اللهم اشف المرضى واحفظ الأصحاء».
الكويت .. ارتفاع إجمالي المتعافين من "كورونا" إلى 67 حالة
صحيفة سبق الإلكترونيةسبق2020-03-29
أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح؛ اليوم الأحد، شفاء 3 حالات جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)؛ ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد، إلى 67 حالة.
وأضاف وزير الصحة، عبر حسابه على "تويتر": «بفضل الله تمّ شفاء 3 حالات من المصابين بفيروس كورونا المستجد؛ ليبلغ عدد الحالات التي تمّ شفاؤها 67 حالة. اللهم اشف المرضى واحفظ الأصحاء».
29 مارس 2020 - 5 شعبان 1441
09:05 AM
الكويت .. ارتفاع إجمالي المتعافين من "كورونا" إلى 67 حالة
وزير الصحة أعلن اليوم شفاء 3 حالات جديدة من الفيروس
أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح؛ اليوم الأحد، شفاء 3 حالات جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)؛ ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد، إلى 67 حالة.
وأضاف وزير الصحة، عبر حسابه على "تويتر": «بفضل الله تمّ شفاء 3 حالات من المصابين بفيروس كورونا المستجد؛ ليبلغ عدد الحالات التي تمّ شفاؤها 67 حالة. اللهم اشف المرضى واحفظ الأصحاء».