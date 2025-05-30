أمير عسير للمحافظين ورؤساء المراكز: من لا يرغب بحسن تمثيلنا بما نصبو إليه فليتنحّ

قال: لا أريد أن تكون الجولات مبرمجة تحت الأضواء ومهلة التصحيح لآخر رمضان

شدد أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، على كل المحافظين ورؤساء المراكز بالحرص على القيام بالجولات الميدانية كل في نطاقه الإشرافي، وتقييم المستوى الخدمي، وتصوير الخلل إن شوهد، ومساءلة الجهة المخلّة بذلك، وأن يكون مع المحافظ فريق عمله من الأجهزة الخدمية والأمنية.

جاء ذلك بعد ملاحظته خلال جولاته بعض المشاهد غير المقبولة على المستوى البيئي وعلى مستوى بعض المنشآت، والتي قال عنها: "هذه المشاهد لا ترضي الله ولا ولي الأمر ولا نحن، لا أريد أن تكون الجولات مبرمجة تحت الأضواء".

وقال: "أريدها خارج الأضواء وصولًا للهدف المنشود وإصلاحه مباشرة، وأن يكون تغيير القناعات بخلق القدوات وبالتنسيق الفعّال مع الإدارات الخدمية: البلديات والمخافر والمراكز الصحية وغيرها؛ لتفعيل دورها بتفعيل الجولات الميدانية بالمدن والقرى دون انقطاع لضمان عدم حدوث هذه المشاهد غير الحضارية، أساسًا المحافظون ورؤساء المراكز هم من يمثلنا ولديهم الإمكانات والصلاحيات الكافية بإذن الله".

وأضاف: "سأعطيهم لآخر رمضان لعدم وجودها بكل مكان وزمان، وأن المحافظ هو حسب نظام البلاد ممثل أمير المنطقة، وإذا لا يعرف كيف يمثلني فليتدرّب، الفرصة سانحة جدًّا وسنساعده، أما إذا لا يرغب في حسن تمثيلنا بما نصبو إليه فليتنحّ".