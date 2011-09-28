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"الشورى" يطالب باستجابة عاجلة للتعليمات الأمنية لـ"الأمن السيبراني"

المجلس وافق في جلسة اليوم على مشروع نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية

بدأت صباح اليوم جلسة مجلس مجلس الشورى العادية "57" للسنة الرابعة من الدورة السابعة عبر الاتصال المرئي، والمنعقدة برئاسة نائب رئيس المجلس د.عبدالله المعطاني.

ورفع "الشورى"، في مستهل جلسته اليوم، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ولكافة أفراد الشعب السعودي، بمناسبة حلول الذكرى "90" لليوم الوطني المجيد للمملكة العربية السعودية.

ومن جهة أخرى أكد المجلس في قرار أصدره اليوم، أنه يجب على الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، العمل مع الجهات الحكومية لتعزيز القدرات السيبرانية على مستوى الوطن؛ لخلق عالم سيبراني أكثر أمانًا.

وقال المجلس: على الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، وضعُ مؤشر لقياس أداء المنظومات الإلكترونية للجهات الحكومية، ومدى تحقيقها للنضج المعرفي والتقني للأمن السيبراني.

وأضاف: على الهيئة الوطنية للأمن السيبراني التنسيق مع الجهات الوطنية للاستجابة عاجلًا بتنفيذ التعليمات الأمنية التي تصدر من الهيئة الوطنية للأمن السيبراني ومعالجة الثغرات التي تشكل نافذة للتهديد.

وفي مستهلّ جلسته اليوم، وافق "الشورى" على مشروع نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية.

مجلس الشورى

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الشورى" يطالب باستجابة عاجلة للتعليمات الأمنية لـ"الأمن السيبراني"
سبق

بدأت صباح اليوم جلسة مجلس مجلس الشورى العادية "57" للسنة الرابعة من الدورة السابعة عبر الاتصال المرئي، والمنعقدة برئاسة نائب رئيس المجلس د.عبدالله المعطاني.

ورفع "الشورى"، في مستهل جلسته اليوم، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ولكافة أفراد الشعب السعودي، بمناسبة حلول الذكرى "90" لليوم الوطني المجيد للمملكة العربية السعودية.

ومن جهة أخرى أكد المجلس في قرار أصدره اليوم، أنه يجب على الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، العمل مع الجهات الحكومية لتعزيز القدرات السيبرانية على مستوى الوطن؛ لخلق عالم سيبراني أكثر أمانًا.

وقال المجلس: على الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، وضعُ مؤشر لقياس أداء المنظومات الإلكترونية للجهات الحكومية، ومدى تحقيقها للنضج المعرفي والتقني للأمن السيبراني.

وأضاف: على الهيئة الوطنية للأمن السيبراني التنسيق مع الجهات الوطنية للاستجابة عاجلًا بتنفيذ التعليمات الأمنية التي تصدر من الهيئة الوطنية للأمن السيبراني ومعالجة الثغرات التي تشكل نافذة للتهديد.

وفي مستهلّ جلسته اليوم، وافق "الشورى" على مشروع نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية.

28 سبتمبر 2020 - 11 صفر 1442
12:23 PM

"الشورى" يطالب باستجابة عاجلة للتعليمات الأمنية لـ"الأمن السيبراني"

المجلس وافق في جلسة اليوم على مشروع نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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بدأت صباح اليوم جلسة مجلس مجلس الشورى العادية "57" للسنة الرابعة من الدورة السابعة عبر الاتصال المرئي، والمنعقدة برئاسة نائب رئيس المجلس د.عبدالله المعطاني.

ورفع "الشورى"، في مستهل جلسته اليوم، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ولكافة أفراد الشعب السعودي، بمناسبة حلول الذكرى "90" لليوم الوطني المجيد للمملكة العربية السعودية.

ومن جهة أخرى أكد المجلس في قرار أصدره اليوم، أنه يجب على الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، العمل مع الجهات الحكومية لتعزيز القدرات السيبرانية على مستوى الوطن؛ لخلق عالم سيبراني أكثر أمانًا.

وقال المجلس: على الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، وضعُ مؤشر لقياس أداء المنظومات الإلكترونية للجهات الحكومية، ومدى تحقيقها للنضج المعرفي والتقني للأمن السيبراني.

وأضاف: على الهيئة الوطنية للأمن السيبراني التنسيق مع الجهات الوطنية للاستجابة عاجلًا بتنفيذ التعليمات الأمنية التي تصدر من الهيئة الوطنية للأمن السيبراني ومعالجة الثغرات التي تشكل نافذة للتهديد.

وفي مستهلّ جلسته اليوم، وافق "الشورى" على مشروع نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية.

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