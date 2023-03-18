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استمرارًا لخدمة أهالي القطيف.. تخصيص مركز صحي الرضا لخدمة زراعة الأعضاء

إضافة إلى إجراء التحاليل الطبية اللازمة وسحب عينات الدم.. ويعمل 5 أيام في الأسبوع

يباشر المختصون في عيادة مرضى زراعة الأعضاء يوم الخميس عملهم في المقر المخصص لخدمة 100 مريض يوميًّا من سكان محافظة القطيف الذين خضعوا سابقًا لجراحات الزراعة، وذلك في مركز صحي الرضا بسيهات تسهيلاً على المرضى.

وأكدت إدارة التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية أن فريقًا طبيًّا، يتمثل في استشاريين لزراعة الكبد والكلى، وطاقم تمريضي، ومنسقي حالات، بدأ في استقبال المراجعين ممن سبق لهم إجراء عمليات الزراعة، وهم بحاجة للمتابعة، إضافة إلى إجراء التحاليل الطبية اللازمة، وسحب عينات الدم وإرسالها إلى مركز زراعة الأعضاء في مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام.

كما يقدم المركز خدمة قياس مستوى العلاج المثبط للمناعة بالدم.

في حين يقوم الأطباء المختصون في مركز الأورام بتخصصي الدمام بتقديم التوجيهات اللازمة للفريق المختص في سيهات بعد ظهور النتائج، إضافة إلى إرسال جميع الأدوية اللازمة إلى المركز عبر الناقل المختص تمهيدًا لصرفها للمرضى.

وبيَّنت إدارة التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية أن مركز صحي الرضا بسيهات يستقبل المراجعين المسجلين في كشوفات زراعة الأعضاء من محافظة القطيف من الساعة الـ7.30 صباحًا حتى الساعة الـ4.30 مساء، بواقع تسع ساعات عمل، على مدى 5 أيام في الأسبوع. مؤكدة أن تقديم جميع الخدمات الصحية لن تتأثر، وهي متاحة لسكان محافظة القطيف كافة بشكل ميسَّر.

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استمرارًا لخدمة أهالي القطيف.. تخصيص مركز صحي الرضا لخدمة زراعة الأعضاء
سبق

يباشر المختصون في عيادة مرضى زراعة الأعضاء يوم الخميس عملهم في المقر المخصص لخدمة 100 مريض يوميًّا من سكان محافظة القطيف الذين خضعوا سابقًا لجراحات الزراعة، وذلك في مركز صحي الرضا بسيهات تسهيلاً على المرضى.

وأكدت إدارة التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية أن فريقًا طبيًّا، يتمثل في استشاريين لزراعة الكبد والكلى، وطاقم تمريضي، ومنسقي حالات، بدأ في استقبال المراجعين ممن سبق لهم إجراء عمليات الزراعة، وهم بحاجة للمتابعة، إضافة إلى إجراء التحاليل الطبية اللازمة، وسحب عينات الدم وإرسالها إلى مركز زراعة الأعضاء في مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام.

كما يقدم المركز خدمة قياس مستوى العلاج المثبط للمناعة بالدم.

في حين يقوم الأطباء المختصون في مركز الأورام بتخصصي الدمام بتقديم التوجيهات اللازمة للفريق المختص في سيهات بعد ظهور النتائج، إضافة إلى إرسال جميع الأدوية اللازمة إلى المركز عبر الناقل المختص تمهيدًا لصرفها للمرضى.

وبيَّنت إدارة التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية أن مركز صحي الرضا بسيهات يستقبل المراجعين المسجلين في كشوفات زراعة الأعضاء من محافظة القطيف من الساعة الـ7.30 صباحًا حتى الساعة الـ4.30 مساء، بواقع تسع ساعات عمل، على مدى 5 أيام في الأسبوع. مؤكدة أن تقديم جميع الخدمات الصحية لن تتأثر، وهي متاحة لسكان محافظة القطيف كافة بشكل ميسَّر.

18 مارس 2020 - 23 رجب 1441
12:33 AM

استمرارًا لخدمة أهالي القطيف.. تخصيص مركز صحي الرضا لخدمة زراعة الأعضاء

إضافة إلى إجراء التحاليل الطبية اللازمة وسحب عينات الدم.. ويعمل 5 أيام في الأسبوع

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عبدالله السالم - القطيف
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يباشر المختصون في عيادة مرضى زراعة الأعضاء يوم الخميس عملهم في المقر المخصص لخدمة 100 مريض يوميًّا من سكان محافظة القطيف الذين خضعوا سابقًا لجراحات الزراعة، وذلك في مركز صحي الرضا بسيهات تسهيلاً على المرضى.

وأكدت إدارة التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية أن فريقًا طبيًّا، يتمثل في استشاريين لزراعة الكبد والكلى، وطاقم تمريضي، ومنسقي حالات، بدأ في استقبال المراجعين ممن سبق لهم إجراء عمليات الزراعة، وهم بحاجة للمتابعة، إضافة إلى إجراء التحاليل الطبية اللازمة، وسحب عينات الدم وإرسالها إلى مركز زراعة الأعضاء في مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام.

كما يقدم المركز خدمة قياس مستوى العلاج المثبط للمناعة بالدم.

في حين يقوم الأطباء المختصون في مركز الأورام بتخصصي الدمام بتقديم التوجيهات اللازمة للفريق المختص في سيهات بعد ظهور النتائج، إضافة إلى إرسال جميع الأدوية اللازمة إلى المركز عبر الناقل المختص تمهيدًا لصرفها للمرضى.

وبيَّنت إدارة التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية أن مركز صحي الرضا بسيهات يستقبل المراجعين المسجلين في كشوفات زراعة الأعضاء من محافظة القطيف من الساعة الـ7.30 صباحًا حتى الساعة الـ4.30 مساء، بواقع تسع ساعات عمل، على مدى 5 أيام في الأسبوع. مؤكدة أن تقديم جميع الخدمات الصحية لن تتأثر، وهي متاحة لسكان محافظة القطيف كافة بشكل ميسَّر.

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