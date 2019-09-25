أكدت المؤسسة العامة للتقاعد لجميع عملائها الذين لديهم حسابات في بنك الراجحي، أنه تم تحويل جميع معاشات شهر سبتمبر 2019 للبنك. وقالت "التقاعد" ظُهر اليوم عبر حسابها في "تويتر": في حالة عدم الإيداع؛ نأمل مراجعة "بنك الراجحي".

"التقاعد" لعملاء "الراجحي": تم تحويل معاشات سبتمبر صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-09-25 أكدت المؤسسة العامة للتقاعد لجميع عملائها الذين لديهم حسابات في بنك الراجحي، أنه تم تحويل جميع معاشات شهر سبتمبر 2019 للبنك.

وقالت "التقاعد" ظُهر اليوم عبر حسابها في "تويتر": في حالة عدم الإيداع؛ نأمل مراجعة "بنك الراجحي".

25 سبتمبر 2019 - 26 محرّم 1441 01:46 PM

"التقاعد" لعملاء "الراجحي": تم تحويل معاشات سبتمبر المؤسسة دعت عملاءها إلى مراجعة البنك في حالة عدم الإيداع





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أكدت المؤسسة العامة للتقاعد لجميع عملائها الذين لديهم حسابات في بنك الراجحي، أنه تم تحويل جميع معاشات شهر سبتمبر 2019 للبنك.

وقالت "التقاعد" ظُهر اليوم عبر حسابها في "تويتر": في حالة عدم الإيداع؛ نأمل مراجعة "بنك الراجحي".