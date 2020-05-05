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الخرمة.. أمطار غزيرة تسيل الأودية وتجري الشعاب وتوقعات باستمرارها

السبيعي: ستهطل خلال الثلاثة الأيام القادمة على جنوب شرق المحافظة

تصوير: مفرح مناحي السبيعي: هطلت مساء أمس وحتى عصر اليوم أمطار غزيرة إلى متوسطة على محافظة الخرمة، وسط توقعات باستمرارها حتى يوم الجمعة القادمة.

وتركّزت غزارتها على المراكز والقرى الجنوبية للخرمة؛ وسال على إثرها بعض الأودية والشعاب؛ منها وادي مفحل ووادي القرين وحثاق والمشقر واللوي والعشاشة.

وقال لـ"سبق" محلل الطقس بالخرمة "مفرح مناحي السبيعي": تشير التوقّعات بمشيئة الله إلى استمرار هطول الأمطار المتوسطه خلال الثلاثة الأيام القادمة على جنوب وجنوب شرق محافظة الخرمة.

وأضاف "السبيعي": يتوقع أن تكون غزارة الأمطار كلما اتجهنا للمناطق الواقعة بين محافظتَي الخرمة ورنية، ونسأل الله أن يجعلها أمطار خير وبركة، وأن يزيل عن بلادنا وبلاد المسلمين هذا الوباء بهذ الشهر الفضيل.

محافظة الخرمة أمطار غزيرة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الخرمة.. أمطار غزيرة تسيل الأودية وتجري الشعاب وتوقعات باستمرارها
سبق

تصوير: مفرح مناحي السبيعي: هطلت مساء أمس وحتى عصر اليوم أمطار غزيرة إلى متوسطة على محافظة الخرمة، وسط توقعات باستمرارها حتى يوم الجمعة القادمة.

وتركّزت غزارتها على المراكز والقرى الجنوبية للخرمة؛ وسال على إثرها بعض الأودية والشعاب؛ منها وادي مفحل ووادي القرين وحثاق والمشقر واللوي والعشاشة.

وقال لـ"سبق" محلل الطقس بالخرمة "مفرح مناحي السبيعي": تشير التوقّعات بمشيئة الله إلى استمرار هطول الأمطار المتوسطه خلال الثلاثة الأيام القادمة على جنوب وجنوب شرق محافظة الخرمة.

وأضاف "السبيعي": يتوقع أن تكون غزارة الأمطار كلما اتجهنا للمناطق الواقعة بين محافظتَي الخرمة ورنية، ونسأل الله أن يجعلها أمطار خير وبركة، وأن يزيل عن بلادنا وبلاد المسلمين هذا الوباء بهذ الشهر الفضيل.

05 مايو 2020 - 12 رمضان 1441
09:02 PM

الخرمة.. أمطار غزيرة تسيل الأودية وتجري الشعاب وتوقعات باستمرارها

السبيعي: ستهطل خلال الثلاثة الأيام القادمة على جنوب شرق المحافظة

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محمد الزامل - الخرمة
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2,965

تصوير: مفرح مناحي السبيعي: هطلت مساء أمس وحتى عصر اليوم أمطار غزيرة إلى متوسطة على محافظة الخرمة، وسط توقعات باستمرارها حتى يوم الجمعة القادمة.

وتركّزت غزارتها على المراكز والقرى الجنوبية للخرمة؛ وسال على إثرها بعض الأودية والشعاب؛ منها وادي مفحل ووادي القرين وحثاق والمشقر واللوي والعشاشة.

وقال لـ"سبق" محلل الطقس بالخرمة "مفرح مناحي السبيعي": تشير التوقّعات بمشيئة الله إلى استمرار هطول الأمطار المتوسطه خلال الثلاثة الأيام القادمة على جنوب وجنوب شرق محافظة الخرمة.

وأضاف "السبيعي": يتوقع أن تكون غزارة الأمطار كلما اتجهنا للمناطق الواقعة بين محافظتَي الخرمة ورنية، ونسأل الله أن يجعلها أمطار خير وبركة، وأن يزيل عن بلادنا وبلاد المسلمين هذا الوباء بهذ الشهر الفضيل.

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