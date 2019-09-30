شاهد أمطار الحرم.. لحظات رفعت فيها الأكف بالدعاء في مشهد روحاني

أجزاء عدة من أحياء مكة شهدت أمس هطولات من متوسطة إلى غزيرة

من المسجد الحرام وثق المصور بدر آل معدي؛ هطول زخات المطر على الزوار والمعتمرين مساء أمس الأحد؛ وسط أجواء مفعمة بالإيمان والروحانية والطمأنينة.

ورصد آل معدي بعدسته استغلال قاصدي المسجد الحرام الشريف لحظة تساقط الأمطار برفع أكفّ الضراعة لله - عز وجل - وتحرّي الإجابة مع نزول المطر في مشهد روحاني مفعم بالإيمان، وسط منظومة متكاملة من الخدمات التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله- من عناية واهتمام ورعاية بالحرمين الشريفين.

وكانت أجزاء عدة من أحياء مكة المكرمة قد شهدت مساء أمس هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة.