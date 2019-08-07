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"رئاسة أمن الدولة" تقدِّم خدمة "بنان" لوزارة "الصحة" في موسم الحج.. تعرَّف على ميزاتها

قدَّم مركز المعلومات الوطني برئاسة أمن الدولة لوزارة الصحة ضمن أعمال موسم حج هذا العام خدمة "بنان"، التي ستمكِّن المختصين في وزارة الصحة من التعرف على بيانات وصورة الحاج من خلال البصمة.

وسيكون تقديم هذه الخدمة من خلال أجهزة ذكية، تقدم العديد من الخدمات الإلكترونية عبر إدخال رقم هوية الحاج، والتقاط بصمته، ويتم التحقق من بياناته مباشرة.

ويهدف نظام بنان إلى تعزيز الإمكانات والقدرات التقنية لوزارة الصحة عبر توفير عدد من الأجهزة الذكية التي تحتوي على قارئات البصمة، إضافة إلى أنها تمتاز بسهولة الحمل والتنقل.

ويتميز نظام بنان بعدد من المميزات، مثل: التقاط الخصائص الحيوية فورًا لغير المسجلين، ومن ثم إرسالها إلى نظام معالجة البصمات بمركز المعلومات الوطني، والتحقق من الأشخاص برقم الهوية الوطنية، أو برقم هوية مقيم في سجلات المركز، إضافة إلى أنه يمتاز بعرض تقارير التسجيل التي تُظهر العمليات التي قام بها المشغل في النظام، وكذلك إتاحته إمكانية التعرف على صلاحية تصاريح الحجاج، مع إتاحته لمشغلي النظام الدخول بالبصمة.

يُذكر أن مركز المعلومات الوطني برئاسة أمن الدولة سبق له تدشين هذه الخدمة في موسم حج العام الماضي بالتعاون مع الأمن العام، وتم استخدامها بشكل فعال في نقاط الفرز الأمنية، وفي المواقع الأمنية المختلفة، وأثبتت نجاحًا منقطع النظير عبر تقديم خدمات تقنية فعالة وآنية، أسهمت في تسهيل رحلة الحج لضيوف الرحمن.

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"رئاسة أمن الدولة" تقدِّم خدمة "بنان" لوزارة "الصحة" في موسم الحج.. تعرَّف على ميزاتها
سبق

قدَّم مركز المعلومات الوطني برئاسة أمن الدولة لوزارة الصحة ضمن أعمال موسم حج هذا العام خدمة "بنان"، التي ستمكِّن المختصين في وزارة الصحة من التعرف على بيانات وصورة الحاج من خلال البصمة.

وسيكون تقديم هذه الخدمة من خلال أجهزة ذكية، تقدم العديد من الخدمات الإلكترونية عبر إدخال رقم هوية الحاج، والتقاط بصمته، ويتم التحقق من بياناته مباشرة.

ويهدف نظام بنان إلى تعزيز الإمكانات والقدرات التقنية لوزارة الصحة عبر توفير عدد من الأجهزة الذكية التي تحتوي على قارئات البصمة، إضافة إلى أنها تمتاز بسهولة الحمل والتنقل.

ويتميز نظام بنان بعدد من المميزات، مثل: التقاط الخصائص الحيوية فورًا لغير المسجلين، ومن ثم إرسالها إلى نظام معالجة البصمات بمركز المعلومات الوطني، والتحقق من الأشخاص برقم الهوية الوطنية، أو برقم هوية مقيم في سجلات المركز، إضافة إلى أنه يمتاز بعرض تقارير التسجيل التي تُظهر العمليات التي قام بها المشغل في النظام، وكذلك إتاحته إمكانية التعرف على صلاحية تصاريح الحجاج، مع إتاحته لمشغلي النظام الدخول بالبصمة.

يُذكر أن مركز المعلومات الوطني برئاسة أمن الدولة سبق له تدشين هذه الخدمة في موسم حج العام الماضي بالتعاون مع الأمن العام، وتم استخدامها بشكل فعال في نقاط الفرز الأمنية، وفي المواقع الأمنية المختلفة، وأثبتت نجاحًا منقطع النظير عبر تقديم خدمات تقنية فعالة وآنية، أسهمت في تسهيل رحلة الحج لضيوف الرحمن.

07 أغسطس 2019 - 6 ذو الحجة 1440
08:49 PM

"رئاسة أمن الدولة" تقدِّم خدمة "بنان" لوزارة "الصحة" في موسم الحج.. تعرَّف على ميزاتها

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عبدالله البرقاوي - الرياض
0
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قدَّم مركز المعلومات الوطني برئاسة أمن الدولة لوزارة الصحة ضمن أعمال موسم حج هذا العام خدمة "بنان"، التي ستمكِّن المختصين في وزارة الصحة من التعرف على بيانات وصورة الحاج من خلال البصمة.

وسيكون تقديم هذه الخدمة من خلال أجهزة ذكية، تقدم العديد من الخدمات الإلكترونية عبر إدخال رقم هوية الحاج، والتقاط بصمته، ويتم التحقق من بياناته مباشرة.

ويهدف نظام بنان إلى تعزيز الإمكانات والقدرات التقنية لوزارة الصحة عبر توفير عدد من الأجهزة الذكية التي تحتوي على قارئات البصمة، إضافة إلى أنها تمتاز بسهولة الحمل والتنقل.

ويتميز نظام بنان بعدد من المميزات، مثل: التقاط الخصائص الحيوية فورًا لغير المسجلين، ومن ثم إرسالها إلى نظام معالجة البصمات بمركز المعلومات الوطني، والتحقق من الأشخاص برقم الهوية الوطنية، أو برقم هوية مقيم في سجلات المركز، إضافة إلى أنه يمتاز بعرض تقارير التسجيل التي تُظهر العمليات التي قام بها المشغل في النظام، وكذلك إتاحته إمكانية التعرف على صلاحية تصاريح الحجاج، مع إتاحته لمشغلي النظام الدخول بالبصمة.

يُذكر أن مركز المعلومات الوطني برئاسة أمن الدولة سبق له تدشين هذه الخدمة في موسم حج العام الماضي بالتعاون مع الأمن العام، وتم استخدامها بشكل فعال في نقاط الفرز الأمنية، وفي المواقع الأمنية المختلفة، وأثبتت نجاحًا منقطع النظير عبر تقديم خدمات تقنية فعالة وآنية، أسهمت في تسهيل رحلة الحج لضيوف الرحمن.

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