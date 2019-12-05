رينارد بعد عبور قطر: لم نحسم اللقب

قال إيرفي رينارد مدرب المنتخب السعودي في المؤتمر الصحفي بعد نهاية مواجهة قطر بتأهل الأخضر للنهائي الخليجي:"المباراة كانت صعبة، لم تكن الأجمل بالنسبة لنا".

وأضاف: توجب علينا أن نكون أكثر انضباطية داخل أرضية الملعب، لكن على الرغم من ذلك استطعنا الحد من خطورة المنافس.

وتابع: لم نحسم اللقب حتى الآن، لذا تفكيرنا الآن توجه نحو المباراة القادمة أمام منتخب البحرين في نهائي خليجي 24.

وأضاف: لعبنا مباراة اليوم بنقص كبير بداعي الإصابات لكنّ لاعبي الأخضر حضروا بشكل مميز وطبقوا ما طُلب منهم.