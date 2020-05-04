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بأيادٍ سعودية وتجهيزات متطورة.. "المختبر الإقليمي" بمكة يستقبل يوميًّا 2000 عينة

100 ممارس صحي على مدار 24 ساعة.. ويقدِّم خدماته لمناطق عسير والباحة وجازان

يستقبل المختبر الإقليمي بصحة منطقة مكة المكرمة يوميًّا أكثر من 2000 عينة لفحصها بأيادٍ سعودية مؤهلة، يقدر عددها بـ100 ممارس صحي، إضافة إلى أنه مجهَّز بالأجهزة الحديثة والمتطورة، ويعمل على مدار 24 ساعة في إجراء الفحوصات المخبرية بشكل عام، وفحص ‫فيروس كورونا المستجد.

من جانبه، قال نائب مدير المختبر الإقليمي بصحة مكة المكرمة فاضل قباني: إن المختبر الإقليمي يستقبل أكثر من 2000 عينة لفحصها، ونطمح للتوسع لاستقبال أكثر من 3000 عينة في اليوم الواحد في المستقبل القريب.

وأضاف "قباني": المختبر الإقليمي يقدم خدماته المميزة لإجراء الفحوص المخبرية المتعلقة بكورونا بأعلى معايير الجودة والسلامة. مشيرًا إلى أنه يعد أكبر مختبر من ناحية التجهيزات الحديثة بالمنطقة، ويعمل من خلال ممارسين سعوديين على مدار 24 ساعة.

وأشار إلى أن المختبر الإقليمي بصحة منطقة مكة المكرمة يقدم خدماته لكل من مناطق الباحة وجازان وعسير والطائف والقنفذة والكامل، وغيرها من المحافظات لإجراء الفحوص المخبرية بشكل عام، والمتعلقة بفيروس كورونا المستجد خاصة، ويتم إرسال النتائج عبر برنامج حصين.

وتحرص المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة، ممثلة في إدارة المختبرات وبنوك الدم والمختبر الإقليمي، على تطبيق معايير الجودة والسلامة لجميع العاملين بالمختبر الإقليمي من خلال إجراء الفحوص المخبرية على مدار الساعة، وتسجيل النتائج ضمن نظام وزارة الصحة المعتمد.

مكة المكرمة وزارة الصحة صحة مكة المختبر الإقليمي الفحوصات المخبرية فيروس كورونا الجديد

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بأيادٍ سعودية وتجهيزات متطورة.. "المختبر الإقليمي" بمكة يستقبل يوميًّا 2000 عينة
سبق

يستقبل المختبر الإقليمي بصحة منطقة مكة المكرمة يوميًّا أكثر من 2000 عينة لفحصها بأيادٍ سعودية مؤهلة، يقدر عددها بـ100 ممارس صحي، إضافة إلى أنه مجهَّز بالأجهزة الحديثة والمتطورة، ويعمل على مدار 24 ساعة في إجراء الفحوصات المخبرية بشكل عام، وفحص ‫فيروس كورونا المستجد.

من جانبه، قال نائب مدير المختبر الإقليمي بصحة مكة المكرمة فاضل قباني: إن المختبر الإقليمي يستقبل أكثر من 2000 عينة لفحصها، ونطمح للتوسع لاستقبال أكثر من 3000 عينة في اليوم الواحد في المستقبل القريب.

وأضاف "قباني": المختبر الإقليمي يقدم خدماته المميزة لإجراء الفحوص المخبرية المتعلقة بكورونا بأعلى معايير الجودة والسلامة. مشيرًا إلى أنه يعد أكبر مختبر من ناحية التجهيزات الحديثة بالمنطقة، ويعمل من خلال ممارسين سعوديين على مدار 24 ساعة.

وأشار إلى أن المختبر الإقليمي بصحة منطقة مكة المكرمة يقدم خدماته لكل من مناطق الباحة وجازان وعسير والطائف والقنفذة والكامل، وغيرها من المحافظات لإجراء الفحوص المخبرية بشكل عام، والمتعلقة بفيروس كورونا المستجد خاصة، ويتم إرسال النتائج عبر برنامج حصين.

وتحرص المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة، ممثلة في إدارة المختبرات وبنوك الدم والمختبر الإقليمي، على تطبيق معايير الجودة والسلامة لجميع العاملين بالمختبر الإقليمي من خلال إجراء الفحوص المخبرية على مدار الساعة، وتسجيل النتائج ضمن نظام وزارة الصحة المعتمد.

04 مايو 2020 - 11 رمضان 1441
11:28 PM

بأيادٍ سعودية وتجهيزات متطورة.. "المختبر الإقليمي" بمكة يستقبل يوميًّا 2000 عينة

100 ممارس صحي على مدار 24 ساعة.. ويقدِّم خدماته لمناطق عسير والباحة وجازان

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هادي العصيمي - مكة المكرمة
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يستقبل المختبر الإقليمي بصحة منطقة مكة المكرمة يوميًّا أكثر من 2000 عينة لفحصها بأيادٍ سعودية مؤهلة، يقدر عددها بـ100 ممارس صحي، إضافة إلى أنه مجهَّز بالأجهزة الحديثة والمتطورة، ويعمل على مدار 24 ساعة في إجراء الفحوصات المخبرية بشكل عام، وفحص ‫فيروس كورونا المستجد.

من جانبه، قال نائب مدير المختبر الإقليمي بصحة مكة المكرمة فاضل قباني: إن المختبر الإقليمي يستقبل أكثر من 2000 عينة لفحصها، ونطمح للتوسع لاستقبال أكثر من 3000 عينة في اليوم الواحد في المستقبل القريب.

وأضاف "قباني": المختبر الإقليمي يقدم خدماته المميزة لإجراء الفحوص المخبرية المتعلقة بكورونا بأعلى معايير الجودة والسلامة. مشيرًا إلى أنه يعد أكبر مختبر من ناحية التجهيزات الحديثة بالمنطقة، ويعمل من خلال ممارسين سعوديين على مدار 24 ساعة.

وأشار إلى أن المختبر الإقليمي بصحة منطقة مكة المكرمة يقدم خدماته لكل من مناطق الباحة وجازان وعسير والطائف والقنفذة والكامل، وغيرها من المحافظات لإجراء الفحوص المخبرية بشكل عام، والمتعلقة بفيروس كورونا المستجد خاصة، ويتم إرسال النتائج عبر برنامج حصين.

وتحرص المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة، ممثلة في إدارة المختبرات وبنوك الدم والمختبر الإقليمي، على تطبيق معايير الجودة والسلامة لجميع العاملين بالمختبر الإقليمي من خلال إجراء الفحوص المخبرية على مدار الساعة، وتسجيل النتائج ضمن نظام وزارة الصحة المعتمد.

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