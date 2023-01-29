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المسند: #جابرة تؤثر اليوم في الرياض والشرقية

قال: يُتوقع أن تضعف الحالة عما كانت عليه من قبل

أكد أستاذ المناخ المشارك بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم رئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية، عبدالله المسند: إن الحالة الماطرة #جابرة سوف تضعف عما كانت عليه من قبل.

وقال عبر حسابه في "تويتر": اليوم الرابع للحالة المطرية جابرة، ويُتوقع اليوم أن تضعف الحالة عما كانت عليه من قبل، ونطاق التأثير قد يشمل أجزاء من منطقتيْ الشرقية والرياض.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- سماء غائمة جزئياً إلى غائمة على مناطق شمال وغرب المملكة، ويستمر الانخفاض في درجات الحرارة، كما يُتوقع تكوّن الضباب خلال الصباح الباكر على مناطق: (الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم، الشرقية).

الرئيسية/ المملكة / محليات

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المسند: #جابرة تؤثر اليوم في الرياض والشرقية
سبق

أكد أستاذ المناخ المشارك بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم رئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية، عبدالله المسند: إن الحالة الماطرة #جابرة سوف تضعف عما كانت عليه من قبل.

وقال عبر حسابه في "تويتر": اليوم الرابع للحالة المطرية جابرة، ويُتوقع اليوم أن تضعف الحالة عما كانت عليه من قبل، ونطاق التأثير قد يشمل أجزاء من منطقتيْ الشرقية والرياض.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- سماء غائمة جزئياً إلى غائمة على مناطق شمال وغرب المملكة، ويستمر الانخفاض في درجات الحرارة، كما يُتوقع تكوّن الضباب خلال الصباح الباكر على مناطق: (الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم، الشرقية).

29 يناير 2019 - 23 جمادى الأول 1440
10:21 AM

المسند: #جابرة تؤثر اليوم في الرياض والشرقية

قال: يُتوقع أن تضعف الحالة عما كانت عليه من قبل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكد أستاذ المناخ المشارك بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم رئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية، عبدالله المسند: إن الحالة الماطرة #جابرة سوف تضعف عما كانت عليه من قبل.

وقال عبر حسابه في "تويتر": اليوم الرابع للحالة المطرية جابرة، ويُتوقع اليوم أن تضعف الحالة عما كانت عليه من قبل، ونطاق التأثير قد يشمل أجزاء من منطقتيْ الشرقية والرياض.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- سماء غائمة جزئياً إلى غائمة على مناطق شمال وغرب المملكة، ويستمر الانخفاض في درجات الحرارة، كما يُتوقع تكوّن الضباب خلال الصباح الباكر على مناطق: (الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم، الشرقية).

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