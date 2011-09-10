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النفط يرتفع لليوم الخامس وسط ردود فعل إيجابية على تعيين "عبدالعزيز بن سلمان"

وصل اليوم إلى أعلى مستوياته في 6 أسابيع مدعومًا بتفاؤل اتفاق أوبك ومنتجين آخرين

ارتفعت العقود الآجلة للنفط لليوم الخامس، لتصل إلى أعلى مستوياتها في حوالى ستة أسابيع، اليوم الثلاثاء، مدعومة بالتفاؤل حيال إمكانية اتفاق "أوبك" ومنتجين آخرين على تمديد تخفيضات الإنتاج لدعم الأسعار.
وبحلول الساعة 05:44 بتوقيت جرينتش، كان خام القياس العالمي برنت مرتفعًا بمقدار 31 سنتًا أو 0.5% إلى 62.90 دولارًا للبرميل؛ بينما كانت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي مرتفعة 32 سنتًا أو 0.6% إلى 58.17 دولارًا للبرميل.
وفي وقت سابق بحسب "رويترز"، زاد برنت إلى أعلى مستوياته منذ الأول من أغسطس؛ بينما صعد الخام الأمريكي إلى أعلى مستوى له منذ 31 يوليو.
وربح خام غرب تكساس الوسيط أكثرَ من 2% يوم الاثنين؛ بينما أنهى برنت يوم الثلاثاء مرتفعًا 1.7%؛ إذ جاء رد فعل السوق إيجابيًّا حيال تعيين خادم الحرمين الشريفين الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزيرًا للطاقة يوم الأحد.
وقال الأمير عبدالعزيز، وهو عضو قديم بوفد المملكة لدى منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك): إن ركائز السياسة السعودية لن تتغير، وإن اتفاق خفض إنتاج النفط العالمي 1.2 مليون برميل يوميًّا سيظل مستمرًا.
وأضاف أن التحالف الذي يُعرف باسم أوبك+، والذي يضم أعضاء أوبك ودولًا غير أعضاء من بينها روسيا؛ سيستمر لفترة طويلة.
ومن المقرر أن تجتمع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لأوبك+ التي تتابع الامتثال للتخفيضات يوم الخميس المقبل في أبو ظبي.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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النفط يرتفع لليوم الخامس وسط ردود فعل إيجابية على تعيين "عبدالعزيز بن سلمان"
سبق

ارتفعت العقود الآجلة للنفط لليوم الخامس، لتصل إلى أعلى مستوياتها في حوالى ستة أسابيع، اليوم الثلاثاء، مدعومة بالتفاؤل حيال إمكانية اتفاق "أوبك" ومنتجين آخرين على تمديد تخفيضات الإنتاج لدعم الأسعار.
وبحلول الساعة 05:44 بتوقيت جرينتش، كان خام القياس العالمي برنت مرتفعًا بمقدار 31 سنتًا أو 0.5% إلى 62.90 دولارًا للبرميل؛ بينما كانت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي مرتفعة 32 سنتًا أو 0.6% إلى 58.17 دولارًا للبرميل.
وفي وقت سابق بحسب "رويترز"، زاد برنت إلى أعلى مستوياته منذ الأول من أغسطس؛ بينما صعد الخام الأمريكي إلى أعلى مستوى له منذ 31 يوليو.
وربح خام غرب تكساس الوسيط أكثرَ من 2% يوم الاثنين؛ بينما أنهى برنت يوم الثلاثاء مرتفعًا 1.7%؛ إذ جاء رد فعل السوق إيجابيًّا حيال تعيين خادم الحرمين الشريفين الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزيرًا للطاقة يوم الأحد.
وقال الأمير عبدالعزيز، وهو عضو قديم بوفد المملكة لدى منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك): إن ركائز السياسة السعودية لن تتغير، وإن اتفاق خفض إنتاج النفط العالمي 1.2 مليون برميل يوميًّا سيظل مستمرًا.
وأضاف أن التحالف الذي يُعرف باسم أوبك+، والذي يضم أعضاء أوبك ودولًا غير أعضاء من بينها روسيا؛ سيستمر لفترة طويلة.
ومن المقرر أن تجتمع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لأوبك+ التي تتابع الامتثال للتخفيضات يوم الخميس المقبل في أبو ظبي.

10 سبتمبر 2019 - 11 محرّم 1441
11:15 AM

النفط يرتفع لليوم الخامس وسط ردود فعل إيجابية على تعيين "عبدالعزيز بن سلمان"

وصل اليوم إلى أعلى مستوياته في 6 أسابيع مدعومًا بتفاؤل اتفاق أوبك ومنتجين آخرين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ارتفعت العقود الآجلة للنفط لليوم الخامس، لتصل إلى أعلى مستوياتها في حوالى ستة أسابيع، اليوم الثلاثاء، مدعومة بالتفاؤل حيال إمكانية اتفاق "أوبك" ومنتجين آخرين على تمديد تخفيضات الإنتاج لدعم الأسعار.
وبحلول الساعة 05:44 بتوقيت جرينتش، كان خام القياس العالمي برنت مرتفعًا بمقدار 31 سنتًا أو 0.5% إلى 62.90 دولارًا للبرميل؛ بينما كانت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي مرتفعة 32 سنتًا أو 0.6% إلى 58.17 دولارًا للبرميل.
وفي وقت سابق بحسب "رويترز"، زاد برنت إلى أعلى مستوياته منذ الأول من أغسطس؛ بينما صعد الخام الأمريكي إلى أعلى مستوى له منذ 31 يوليو.
وربح خام غرب تكساس الوسيط أكثرَ من 2% يوم الاثنين؛ بينما أنهى برنت يوم الثلاثاء مرتفعًا 1.7%؛ إذ جاء رد فعل السوق إيجابيًّا حيال تعيين خادم الحرمين الشريفين الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزيرًا للطاقة يوم الأحد.
وقال الأمير عبدالعزيز، وهو عضو قديم بوفد المملكة لدى منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك): إن ركائز السياسة السعودية لن تتغير، وإن اتفاق خفض إنتاج النفط العالمي 1.2 مليون برميل يوميًّا سيظل مستمرًا.
وأضاف أن التحالف الذي يُعرف باسم أوبك+، والذي يضم أعضاء أوبك ودولًا غير أعضاء من بينها روسيا؛ سيستمر لفترة طويلة.
ومن المقرر أن تجتمع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لأوبك+ التي تتابع الامتثال للتخفيضات يوم الخميس المقبل في أبو ظبي.

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