مواطن يوثق قطيعًا من الإبل يعبر طريقًا رئيسيًا بمكة وينذر بكارثة

طالب بمعاقبة أصحابها وفرض غرامات للقضاء على هذه الظواهر

فوجئ عددٌ من سالكي طريق (مكة – الطائف) باتجاه الهدا، مغرب اليوم الثلاثاء، بقطيع من الإبل وهي تشقّ طريقها نحو مشعر عرفات، دون أدنى مسؤولية لما قد تسببه من حوادث مرورية دامية، ولاسيما أن عبورها كان في وقت دُجَى الليل.

وفي التفاصيل، قال موثق الصور، الذي خصّ بها "سبق":"اضطر عددٌ من قائدي المركبات إلى التوقف فوق أحد الجسور المتقاطعة مع طريق مكة - الطائف الهدا، مغرب اليوم للحظات، بسبب عبور قطيع من الإبل الطريق والمتجهة إلى مشعر عرفات".

وأضاف: إلى متى ونحن نشاهد مثل هذه الظاهرة على الطرقات الرئيسة، والتي اعتبرها تهدد حياة المارة، بما قد تسببه من حوادث مرورية.

وطالب موثق الصور، الجهات المسؤولة بالمنطقة بضرورة الحد من انتشار الإبل على الطرقات، خصوصًا في الأماكن المحيطة بجامعة أم القرى، ومعاقبة أصحابها وفرض غرامات مالية للقضاء على مثل هذه الظواهر المهددة لحياة سالكي الطرق، وما سببته من حوادث راح ضحيتها الكثير من الأبرياء.