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#ولي_العهد_في_عمان.. التوقيع على 5 مذكرات تفاهم بين البلدين

وقعها "القصبي" و"اليوسف".. في المجالين التجاري والإعلامي

وقعت المملكة وسلطنة عمان، اليوم، على خمس مذكرات تفاهم في المجالين التجاري والإعلامي، وذلك على هامش زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع للعاصمة العمانية مسقط.

وتفصيلاً، تم التوقيع على مذكرتَي تفاهم تتعلقان بتعزيز التعاون بين البلدين في المجالات التجارية، والتقييس والمواصفات والجودة والقياس والمعايرة والمختبرات، وقعهما عن الجانب السعودي الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي وزير التجارة ووزير الإعلام المكلف، وعن الجانب العُماني قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار.

وتنص مذكرة التفاهم في المجالات التجارية على تبادل الخبرات في مجال تعزيز تنافسية الصناعات الوطنية وتوفير الحماية للمنتجات الوطنية من الممارسات الضارة بالتجارة الدولية والاطلاع على التجارب في مجال تطوير مؤشر سهولة الأعمال والتجارة الإلكترونية وآلية ضبط العمل التجاري الإلكتروني وآليه تنظيم العروض الترويجية وتبادل الخبرات والمعلومات في عدد من المجالات التجارية والأبحاث التسويقية، وتشجيع إقامة الأنشطة المشتركة الاقتصادية والتجارية التي تعمل على رفع مستوى التبادل التجاري في مجال التجارة البينية والتجارة الخارجية وسبل تنميتها ودراسة الأسواق وفرص التصدير.

فيما تنص مذكرة التفاهم في مجال التقييس على تبادل المعلومات والبيانات والدراسات في مجالات التقييس المختلفة والأبحاث العلمية والتعاون في مجالات المواصفات والجودة والقياس والمعايرة والمختبرات بحسب الاتفاق بين الطرفين وتشجيع إقامة الدورات التدريبية وتبادل البحوث العلمية وزيارات الخبراء والتعاون في العمل على حماية وسلامة المستهلك والتأكيد على أهمية تطبيق المواصفات القياسية الصادرة من البلدين والتعاون في مجال إجراءات التحقق من المطابقة والاعتراف المتبادل بين البلدين.

كما تم التوقيع على ثلاث مذكرات تفاهم في المجالات الإعلامية، تتعلق بتعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجالات الإعلام المرئي والمسموع والمقروء، ومجال إنتاج المحتوى الإعلامي وصناعة السينما، وتبادل الدراسات والبحوث الإعلامية، ومجال الأنباء وتبادل الأخبار والتقنية المتعلقة باستقبالها.

ووقع الاتفاقيات الثلاث عن الجانب السعودي الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي وزير التجارة ووزير الإعلام المكلف، وعن الجانب العُماني الدكتور عبدالله بن ناصر الحراصي وزير الإعلام.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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#ولي_العهد_في_عمان.. التوقيع على 5 مذكرات تفاهم بين البلدين
سبق

وقعت المملكة وسلطنة عمان، اليوم، على خمس مذكرات تفاهم في المجالين التجاري والإعلامي، وذلك على هامش زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع للعاصمة العمانية مسقط.

وتفصيلاً، تم التوقيع على مذكرتَي تفاهم تتعلقان بتعزيز التعاون بين البلدين في المجالات التجارية، والتقييس والمواصفات والجودة والقياس والمعايرة والمختبرات، وقعهما عن الجانب السعودي الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي وزير التجارة ووزير الإعلام المكلف، وعن الجانب العُماني قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار.

وتنص مذكرة التفاهم في المجالات التجارية على تبادل الخبرات في مجال تعزيز تنافسية الصناعات الوطنية وتوفير الحماية للمنتجات الوطنية من الممارسات الضارة بالتجارة الدولية والاطلاع على التجارب في مجال تطوير مؤشر سهولة الأعمال والتجارة الإلكترونية وآلية ضبط العمل التجاري الإلكتروني وآليه تنظيم العروض الترويجية وتبادل الخبرات والمعلومات في عدد من المجالات التجارية والأبحاث التسويقية، وتشجيع إقامة الأنشطة المشتركة الاقتصادية والتجارية التي تعمل على رفع مستوى التبادل التجاري في مجال التجارة البينية والتجارة الخارجية وسبل تنميتها ودراسة الأسواق وفرص التصدير.

فيما تنص مذكرة التفاهم في مجال التقييس على تبادل المعلومات والبيانات والدراسات في مجالات التقييس المختلفة والأبحاث العلمية والتعاون في مجالات المواصفات والجودة والقياس والمعايرة والمختبرات بحسب الاتفاق بين الطرفين وتشجيع إقامة الدورات التدريبية وتبادل البحوث العلمية وزيارات الخبراء والتعاون في العمل على حماية وسلامة المستهلك والتأكيد على أهمية تطبيق المواصفات القياسية الصادرة من البلدين والتعاون في مجال إجراءات التحقق من المطابقة والاعتراف المتبادل بين البلدين.

كما تم التوقيع على ثلاث مذكرات تفاهم في المجالات الإعلامية، تتعلق بتعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجالات الإعلام المرئي والمسموع والمقروء، ومجال إنتاج المحتوى الإعلامي وصناعة السينما، وتبادل الدراسات والبحوث الإعلامية، ومجال الأنباء وتبادل الأخبار والتقنية المتعلقة باستقبالها.

ووقع الاتفاقيات الثلاث عن الجانب السعودي الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي وزير التجارة ووزير الإعلام المكلف، وعن الجانب العُماني الدكتور عبدالله بن ناصر الحراصي وزير الإعلام.

07 ديسمبر 2021 - 3 جمادى الأول 1443
11:42 AM

#ولي_العهد_في_عمان.. التوقيع على 5 مذكرات تفاهم بين البلدين

وقعها "القصبي" و"اليوسف".. في المجالين التجاري والإعلامي

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صحيفة سبق الإلكترونية - مسقط
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وقعت المملكة وسلطنة عمان، اليوم، على خمس مذكرات تفاهم في المجالين التجاري والإعلامي، وذلك على هامش زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع للعاصمة العمانية مسقط.

وتفصيلاً، تم التوقيع على مذكرتَي تفاهم تتعلقان بتعزيز التعاون بين البلدين في المجالات التجارية، والتقييس والمواصفات والجودة والقياس والمعايرة والمختبرات، وقعهما عن الجانب السعودي الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي وزير التجارة ووزير الإعلام المكلف، وعن الجانب العُماني قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار.

وتنص مذكرة التفاهم في المجالات التجارية على تبادل الخبرات في مجال تعزيز تنافسية الصناعات الوطنية وتوفير الحماية للمنتجات الوطنية من الممارسات الضارة بالتجارة الدولية والاطلاع على التجارب في مجال تطوير مؤشر سهولة الأعمال والتجارة الإلكترونية وآلية ضبط العمل التجاري الإلكتروني وآليه تنظيم العروض الترويجية وتبادل الخبرات والمعلومات في عدد من المجالات التجارية والأبحاث التسويقية، وتشجيع إقامة الأنشطة المشتركة الاقتصادية والتجارية التي تعمل على رفع مستوى التبادل التجاري في مجال التجارة البينية والتجارة الخارجية وسبل تنميتها ودراسة الأسواق وفرص التصدير.

فيما تنص مذكرة التفاهم في مجال التقييس على تبادل المعلومات والبيانات والدراسات في مجالات التقييس المختلفة والأبحاث العلمية والتعاون في مجالات المواصفات والجودة والقياس والمعايرة والمختبرات بحسب الاتفاق بين الطرفين وتشجيع إقامة الدورات التدريبية وتبادل البحوث العلمية وزيارات الخبراء والتعاون في العمل على حماية وسلامة المستهلك والتأكيد على أهمية تطبيق المواصفات القياسية الصادرة من البلدين والتعاون في مجال إجراءات التحقق من المطابقة والاعتراف المتبادل بين البلدين.

كما تم التوقيع على ثلاث مذكرات تفاهم في المجالات الإعلامية، تتعلق بتعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجالات الإعلام المرئي والمسموع والمقروء، ومجال إنتاج المحتوى الإعلامي وصناعة السينما، وتبادل الدراسات والبحوث الإعلامية، ومجال الأنباء وتبادل الأخبار والتقنية المتعلقة باستقبالها.

ووقع الاتفاقيات الثلاث عن الجانب السعودي الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي وزير التجارة ووزير الإعلام المكلف، وعن الجانب العُماني الدكتور عبدالله بن ناصر الحراصي وزير الإعلام.

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