أعلنت إيطاليا اليوم تعليق كل الفعاليات العامة في جميع أنحاء البلاد؛ بسبب فيروس "كورونا". وأمس أعلن وزير الرياضة الإيطالي أن كل الأحداث الرياضية، بما في ذلك مباريات دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، ستقام من دون جمهور لمدة شهر، في محاولة للحد من أسوأ انتشار لفيروس "كورونا" في أوروبا. ويندرج تحت هذا الحظر مباراة يوفنتوس وأولمبيك ليون الفرنسي، في إياب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا، المقررة في 17 مارس الحالي. وأغلقت إيطاليا كل المدارس والجامعات، وأعلنت إجراءات طوارئ جديدة وفقاً لمسودة قرار نقلته "رويترز"، بينها خوض جميع المباريات الرياضية الكبرى خلف أبواب مغلقة حتى الثالث من أبريل. وارتفع عدد حالات الإصابة بفيروس "كورونا" في إيطاليا أمس، وهي أكثر الدول الأوروبية تضرراً، إلى أكثر من 3000 حالة، ووفاة 107 أشخاص.

إيطاليا تعلّق كل الفعاليات العامة في جميع أنحاء البلاد بسبب كورونا صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-03-05 أعلنت إيطاليا اليوم تعليق كل الفعاليات العامة في جميع أنحاء البلاد؛ بسبب فيروس "كورونا".



وأمس أعلن وزير الرياضة الإيطالي أن كل الأحداث الرياضية، بما في ذلك مباريات دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، ستقام من دون جمهور لمدة شهر، في محاولة للحد من أسوأ انتشار لفيروس "كورونا" في أوروبا.



ويندرج تحت هذا الحظر مباراة يوفنتوس وأولمبيك ليون الفرنسي، في إياب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا، المقررة في 17 مارس الحالي.



وأغلقت إيطاليا كل المدارس والجامعات، وأعلنت إجراءات طوارئ جديدة وفقاً لمسودة قرار نقلته "رويترز"، بينها خوض جميع المباريات الرياضية الكبرى خلف أبواب مغلقة حتى الثالث من أبريل.



وارتفع عدد حالات الإصابة بفيروس "كورونا" في إيطاليا أمس، وهي أكثر الدول الأوروبية تضرراً، إلى أكثر من 3000 حالة، ووفاة 107 أشخاص.

05 مارس 2020 - 10 رجب 1441 11:30 AM

إيطاليا تعلّق كل الفعاليات العامة في جميع أنحاء البلاد بسبب كورونا بعد أن أغلقت المدارس والجامعات وأعلنت إجراءات طوارئ جديدة





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أعلنت إيطاليا اليوم تعليق كل الفعاليات العامة في جميع أنحاء البلاد؛ بسبب فيروس "كورونا".



وأمس أعلن وزير الرياضة الإيطالي أن كل الأحداث الرياضية، بما في ذلك مباريات دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، ستقام من دون جمهور لمدة شهر، في محاولة للحد من أسوأ انتشار لفيروس "كورونا" في أوروبا.



ويندرج تحت هذا الحظر مباراة يوفنتوس وأولمبيك ليون الفرنسي، في إياب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا، المقررة في 17 مارس الحالي.



وأغلقت إيطاليا كل المدارس والجامعات، وأعلنت إجراءات طوارئ جديدة وفقاً لمسودة قرار نقلته "رويترز"، بينها خوض جميع المباريات الرياضية الكبرى خلف أبواب مغلقة حتى الثالث من أبريل.



وارتفع عدد حالات الإصابة بفيروس "كورونا" في إيطاليا أمس، وهي أكثر الدول الأوروبية تضرراً، إلى أكثر من 3000 حالة، ووفاة 107 أشخاص.