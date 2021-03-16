وزير الصحة الأوكراني: "أسترازينيكا" في غاية الأمان.. أمي وأبي تطعما به!

مكسيم ستيبانوف استشهد بتصريح وكالة الأدوية الأوروبية التي أكّدت مأمونيته

قال وزير الصحة الأوكراني مكسيم ستيبانوف؛ إن لقاح شركة "أسترازينيكا" المضاد لفيروس كورونا المستجد، "في غاية الأمان".

وخلال لقاء تلفزيوني، ردّ الوزير الأوكراني بالنفي، على سؤال حول: هل يمكن أن يشكّل هذا اللقاح تهديداً لحياة الناس؟

وكدليل على صحة كلامه، استشهد ستيبانوف؛ بتصريح وكالة الأدوية الأوروبية التي أكدت أن لقاح "أسترازينيكا"، لا يزيد بتاتاً من خطر الإصابة بجلطات الدم، وفق "روسيا اليوم".

وأضاف: "لا أرى أي مشكلات، لا يوجد ما يمكن الحديث عنه في هذه الحالة".

وأشار وزير الصحة الأوكراني، إلى أنه تمّ تطعيم والده ووالدته بلقاح "أسترازينيكا"، وقال: "لقد سمحت بتطعيم أمي وأبي بهذا اللقاح. ما المطلوب بعد ذلك، للتأكيد على أن هذا اللقاح آمن تماما؟".

وأعرب ستيبانوف؛ عن اعتقاده بأن الدول التي أوقفت استخدام اللقاح، "تريد أن تفهم بوضوح ما إذا كانت هناك علاقة بين الجلطة وهذا اللقاح".