ومن المتوقع أن يحتوي "أوفيس 2021" على عددٍ كبيرٍ من التحسينات، التي من أبرزها منظومة التخزين السحابي، وإمكانية الوصول إلى الوضع المظلم.

وأوضحت مايكروسوفت، بحسب ما نشره موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص أن إصدار "أوفيس 2021" سيتم إصداره رسمياً في 5 أكتوبر المقبل.

أعلنت شركة "مايكروسوفت" الأمريكية رسمياً الموعد الذي ستطرح فيه إصدارها الجديد من تطبيقات "أوفيس" الشهيرة.

مايكروسوفت تعلن موعد طرح الإصدار الجديد من تطبيق "أوفيس" صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-09-17 أعلنت شركة "مايكروسوفت" الأمريكية رسمياً الموعد الذي ستطرح فيه إصدارها الجديد من تطبيقات "أوفيس" الشهيرة. وأوضحت مايكروسوفت، بحسب ما نشره موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص أن إصدار "أوفيس 2021" سيتم إصداره رسمياً في 5 أكتوبر المقبل. وستطلق مايكروسوفت برامج "أوفيس" الجديدة بصورة متزامنة مع إطلاقها نظام تشغيل "ويندوز 11" الجديد. ومن المتوقع أن يحتوي "أوفيس 2021" على عددٍ كبيرٍ من التحسينات، التي من أبرزها منظومة التخزين السحابي، وإمكانية الوصول إلى الوضع المظلم.

17 سبتمبر 2021 - 10 صفر 1443 01:27 PM

مايكروسوفت تعلن موعد طرح الإصدار الجديد من تطبيق "أوفيس" في 5 أكتوبر المقبل





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أعلنت شركة "مايكروسوفت" الأمريكية رسمياً الموعد الذي ستطرح فيه إصدارها الجديد من تطبيقات "أوفيس" الشهيرة.

وأوضحت مايكروسوفت، بحسب ما نشره موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص أن إصدار "أوفيس 2021" سيتم إصداره رسمياً في 5 أكتوبر المقبل.

وستطلق مايكروسوفت برامج "أوفيس" الجديدة بصورة متزامنة مع إطلاقها نظام تشغيل "ويندوز 11" الجديد.

ومن المتوقع أن يحتوي "أوفيس 2021" على عددٍ كبيرٍ من التحسينات، التي من أبرزها منظومة التخزين السحابي، وإمكانية الوصول إلى الوضع المظلم.