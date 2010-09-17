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مايكروسوفت تعلن موعد طرح الإصدار الجديد من تطبيق "أوفيس"

في 5 أكتوبر المقبل

أعلنت شركة "مايكروسوفت" الأمريكية رسمياً الموعد الذي ستطرح فيه إصدارها الجديد من تطبيقات "أوفيس" الشهيرة.

وأوضحت مايكروسوفت، بحسب ما نشره موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص أن إصدار "أوفيس 2021" سيتم إصداره رسمياً في 5 أكتوبر المقبل.

وستطلق مايكروسوفت برامج "أوفيس" الجديدة بصورة متزامنة مع إطلاقها نظام تشغيل "ويندوز 11" الجديد.

ومن المتوقع أن يحتوي "أوفيس 2021" على عددٍ كبيرٍ من التحسينات، التي من أبرزها منظومة التخزين السحابي، وإمكانية الوصول إلى الوضع المظلم.

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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مايكروسوفت تعلن موعد طرح الإصدار الجديد من تطبيق "أوفيس"
سبق

أعلنت شركة "مايكروسوفت" الأمريكية رسمياً الموعد الذي ستطرح فيه إصدارها الجديد من تطبيقات "أوفيس" الشهيرة.

وأوضحت مايكروسوفت، بحسب ما نشره موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص أن إصدار "أوفيس 2021" سيتم إصداره رسمياً في 5 أكتوبر المقبل.

وستطلق مايكروسوفت برامج "أوفيس" الجديدة بصورة متزامنة مع إطلاقها نظام تشغيل "ويندوز 11" الجديد.

ومن المتوقع أن يحتوي "أوفيس 2021" على عددٍ كبيرٍ من التحسينات، التي من أبرزها منظومة التخزين السحابي، وإمكانية الوصول إلى الوضع المظلم.

17 سبتمبر 2021 - 10 صفر 1443
01:27 PM

مايكروسوفت تعلن موعد طرح الإصدار الجديد من تطبيق "أوفيس"

في 5 أكتوبر المقبل

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صحيفة سبق الإلكترونية - القاهرة
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أعلنت شركة "مايكروسوفت" الأمريكية رسمياً الموعد الذي ستطرح فيه إصدارها الجديد من تطبيقات "أوفيس" الشهيرة.

وأوضحت مايكروسوفت، بحسب ما نشره موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص أن إصدار "أوفيس 2021" سيتم إصداره رسمياً في 5 أكتوبر المقبل.

وستطلق مايكروسوفت برامج "أوفيس" الجديدة بصورة متزامنة مع إطلاقها نظام تشغيل "ويندوز 11" الجديد.

ومن المتوقع أن يحتوي "أوفيس 2021" على عددٍ كبيرٍ من التحسينات، التي من أبرزها منظومة التخزين السحابي، وإمكانية الوصول إلى الوضع المظلم.

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