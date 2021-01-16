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أسبوع فقط.. "فايزر" تضع خطة للحد من تأخير تسليم لقاحات "كورونا"

رفع قدرات التصنيع في أوروبا

أعلنت مجموعة "فايزر" الأميركية بالشراكة مع مختبر "بايونتيك" الألماني، اليوم (السبت)، خطة من شأنها أن تسمح بالحدّ من مدة تأخير تسليم اللقاحات المضادة لفيروس كورونا إلى أسبوع فقط، في وقت تخشى أوروبا تباطؤ تسليم الجرعات لمدة تُراوح بين 3 إلى 4 أسابيع.

وأفادت الشركتان في بيان مشترك أوردته "فرانس 24" أن "فايرز وبايونتيك، طوّرتا خطة ستسمح برفع قدرات التصنيع في أوروبا وتزويد عدد أكبر من الجرعات في الفصل الثاني من العام الجاري.

وبينت الشركتان أنهما ستعودان إلى الجدول الزمني الأساسي لعمليات التسليم في الاتحاد الأوروبي، اعتباراً من 25 يناير الحالي، مع زيادة عمليات التسليم بدءًا 15 فبراير المقبل.

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أسبوع فقط.. "فايزر" تضع خطة للحد من تأخير تسليم لقاحات "كورونا"
سبق

أعلنت مجموعة "فايزر" الأميركية بالشراكة مع مختبر "بايونتيك" الألماني، اليوم (السبت)، خطة من شأنها أن تسمح بالحدّ من مدة تأخير تسليم اللقاحات المضادة لفيروس كورونا إلى أسبوع فقط، في وقت تخشى أوروبا تباطؤ تسليم الجرعات لمدة تُراوح بين 3 إلى 4 أسابيع.

وأفادت الشركتان في بيان مشترك أوردته "فرانس 24" أن "فايرز وبايونتيك، طوّرتا خطة ستسمح برفع قدرات التصنيع في أوروبا وتزويد عدد أكبر من الجرعات في الفصل الثاني من العام الجاري.

وبينت الشركتان أنهما ستعودان إلى الجدول الزمني الأساسي لعمليات التسليم في الاتحاد الأوروبي، اعتباراً من 25 يناير الحالي، مع زيادة عمليات التسليم بدءًا 15 فبراير المقبل.

16 يناير 2021 - 3 جمادى الآخر 1442
07:58 PM

أسبوع فقط.. "فايزر" تضع خطة للحد من تأخير تسليم لقاحات "كورونا"

رفع قدرات التصنيع في أوروبا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت مجموعة "فايزر" الأميركية بالشراكة مع مختبر "بايونتيك" الألماني، اليوم (السبت)، خطة من شأنها أن تسمح بالحدّ من مدة تأخير تسليم اللقاحات المضادة لفيروس كورونا إلى أسبوع فقط، في وقت تخشى أوروبا تباطؤ تسليم الجرعات لمدة تُراوح بين 3 إلى 4 أسابيع.

وأفادت الشركتان في بيان مشترك أوردته "فرانس 24" أن "فايرز وبايونتيك، طوّرتا خطة ستسمح برفع قدرات التصنيع في أوروبا وتزويد عدد أكبر من الجرعات في الفصل الثاني من العام الجاري.

وبينت الشركتان أنهما ستعودان إلى الجدول الزمني الأساسي لعمليات التسليم في الاتحاد الأوروبي، اعتباراً من 25 يناير الحالي، مع زيادة عمليات التسليم بدءًا 15 فبراير المقبل.

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