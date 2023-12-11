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منذ عصر اليوم.. انقطاع تام في شبكة stc في محافظة يدمة بـ"نجران"

قال أهالي محافظة يدمة إنهم منذ عصر اليوم يعيشون انقطاعاً تاماً في شبكة الاتصال stc، وطالبوا المسؤولين في الشركة بالنظر في وضع الشبكة بالمحافظة بشكل عاجل، نظراً لتكرار الانقطاع وغياب الاتصال تماماً في بعض الأحيان.

وأوضح الأهالي في شكوى تلقتها "سبق": "نطالب المسؤولين في هيئة الاتصالات السعودية بإلزام الشركة بتحسين الخدمات، خاصة وأن المحافظة بحاجة ماسة لخدمات الإنترنت التي يمثل غيابها مشكلة يعانون منها، خاصة وهم يدفعون رسوم اشتراكات مقابل هذه الخدمة الغائبة في معظم الأحيان!".

وطالب الأهالي المسؤولين في stc بسرعة العمل على إيجاد شبكة قوية وإنترنت سريع لخدمة أهل المحافظة أسوة بالمحافظات التابعة لنجران.

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منذ عصر اليوم.. انقطاع تام في شبكة stc في محافظة يدمة بـ"نجران"
سبق

قال أهالي محافظة يدمة إنهم منذ عصر اليوم يعيشون انقطاعاً تاماً في شبكة الاتصال stc، وطالبوا المسؤولين في الشركة بالنظر في وضع الشبكة بالمحافظة بشكل عاجل، نظراً لتكرار الانقطاع وغياب الاتصال تماماً في بعض الأحيان.

وأوضح الأهالي في شكوى تلقتها "سبق": "نطالب المسؤولين في هيئة الاتصالات السعودية بإلزام الشركة بتحسين الخدمات، خاصة وأن المحافظة بحاجة ماسة لخدمات الإنترنت التي يمثل غيابها مشكلة يعانون منها، خاصة وهم يدفعون رسوم اشتراكات مقابل هذه الخدمة الغائبة في معظم الأحيان!".

وطالب الأهالي المسؤولين في stc بسرعة العمل على إيجاد شبكة قوية وإنترنت سريع لخدمة أهل المحافظة أسوة بالمحافظات التابعة لنجران.

11 ديسمبر 2017 - 23 ربيع الأول 1439
11:26 PM

منذ عصر اليوم.. انقطاع تام في شبكة stc في محافظة يدمة بـ"نجران"

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بندر آل فطيح - نجران
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قال أهالي محافظة يدمة إنهم منذ عصر اليوم يعيشون انقطاعاً تاماً في شبكة الاتصال stc، وطالبوا المسؤولين في الشركة بالنظر في وضع الشبكة بالمحافظة بشكل عاجل، نظراً لتكرار الانقطاع وغياب الاتصال تماماً في بعض الأحيان.

وأوضح الأهالي في شكوى تلقتها "سبق": "نطالب المسؤولين في هيئة الاتصالات السعودية بإلزام الشركة بتحسين الخدمات، خاصة وأن المحافظة بحاجة ماسة لخدمات الإنترنت التي يمثل غيابها مشكلة يعانون منها، خاصة وهم يدفعون رسوم اشتراكات مقابل هذه الخدمة الغائبة في معظم الأحيان!".

وطالب الأهالي المسؤولين في stc بسرعة العمل على إيجاد شبكة قوية وإنترنت سريع لخدمة أهل المحافظة أسوة بالمحافظات التابعة لنجران.

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