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المكسيك: 5311 إصابة و296 وفاة جديدة بكورونا

ليصل إجمالي الإصابات إلى 344224 والوفيات 39184

أعلنت وزارة الصحة في المكسيك، يوم أمس الأحد، تسجيل 5311 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا، و296 حالة وفاة إضافية؛ ليصل إجمالي عدد حالات الإصابة في البلاد إلى 344224 حالة، وحالات الوفاة إلى 39184 حالة.

وقالت الحكومة: إن من المرجح أن يكون العدد الحقيقي للأشخاص المصابين أكبر بكثير من الحالات المؤكدة.

فيروس كورونا الجديد

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المكسيك: 5311 إصابة و296 وفاة جديدة بكورونا
سبق

أعلنت وزارة الصحة في المكسيك، يوم أمس الأحد، تسجيل 5311 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا، و296 حالة وفاة إضافية؛ ليصل إجمالي عدد حالات الإصابة في البلاد إلى 344224 حالة، وحالات الوفاة إلى 39184 حالة.

وقالت الحكومة: إن من المرجح أن يكون العدد الحقيقي للأشخاص المصابين أكبر بكثير من الحالات المؤكدة.

20 يوليو 2020 - 29 ذو القعدة 1441
08:23 AM

المكسيك: 5311 إصابة و296 وفاة جديدة بكورونا

ليصل إجمالي الإصابات إلى 344224 والوفيات 39184

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة في المكسيك، يوم أمس الأحد، تسجيل 5311 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا، و296 حالة وفاة إضافية؛ ليصل إجمالي عدد حالات الإصابة في البلاد إلى 344224 حالة، وحالات الوفاة إلى 39184 حالة.

وقالت الحكومة: إن من المرجح أن يكون العدد الحقيقي للأشخاص المصابين أكبر بكثير من الحالات المؤكدة.

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