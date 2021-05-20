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حكومة "نتنياهو" بصدد إعلان هدنة من طرف واحد في غزة

تدخل حيز التنفيذ خلال 24 ساعة

ذكرت هيئة البث الإسرائيلي "مكان"، أن الحكومة الإسرائيلية الأمنية المصغرة ستصوت اليوم (الخميس)، على هدنة مقترحة من جانب واحد في غزة ستدخل حيز التنفيذ خلال 24 ساعة.

ولم يعقب مسؤولون إسرائيليون على ما ذكرته الهيئة، والذي جاء بعد ساعة من عقد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للاجتماع.

الرئيسية/ أخبار العالم

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حكومة "نتنياهو" بصدد إعلان هدنة من طرف واحد في غزة
سبق

ذكرت هيئة البث الإسرائيلي "مكان"، أن الحكومة الإسرائيلية الأمنية المصغرة ستصوت اليوم (الخميس)، على هدنة مقترحة من جانب واحد في غزة ستدخل حيز التنفيذ خلال 24 ساعة.

ولم يعقب مسؤولون إسرائيليون على ما ذكرته الهيئة، والذي جاء بعد ساعة من عقد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للاجتماع.

20 مايو 2021 - 8 شوّال 1442
09:01 PM

حكومة "نتنياهو" بصدد إعلان هدنة من طرف واحد في غزة

تدخل حيز التنفيذ خلال 24 ساعة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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2,034

ذكرت هيئة البث الإسرائيلي "مكان"، أن الحكومة الإسرائيلية الأمنية المصغرة ستصوت اليوم (الخميس)، على هدنة مقترحة من جانب واحد في غزة ستدخل حيز التنفيذ خلال 24 ساعة.

ولم يعقب مسؤولون إسرائيليون على ما ذكرته الهيئة، والذي جاء بعد ساعة من عقد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للاجتماع.

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