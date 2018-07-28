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المفتي يستقبل المهنئين بالعيد من منسوبي الرئاسة

أعرب عن شكره على ما أبدوه من مشاعر طيبة

استقبل سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ في مكتبه اليوم المهنئين بعيد الأضحى المبارك من منسوبي الرئاسة.

وقدّم الجميع خلال حفل المعايدة التهاني لسماحة المفتي بهذه المناسبة، سائلين الله العلي القدير أن يتقبل من الجميع صالح الأعمال وأن يعيده باليمن والخير والبركات.

وبادلهم سماحته التهنئة بهذه المناسبة السعيدة، معرباً عن شكره على ما أبدوه من مشاعر طيبة، داعياً الله جل جلاله أن يعيد على الجميع هذه المناسبات السعيدة والوطن ينعم بالرخاء والطمأنينة في ظل قيادته الحكيمة.

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المفتي يستقبل المهنئين بالعيد من منسوبي الرئاسة
سبق

استقبل سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ في مكتبه اليوم المهنئين بعيد الأضحى المبارك من منسوبي الرئاسة.

وقدّم الجميع خلال حفل المعايدة التهاني لسماحة المفتي بهذه المناسبة، سائلين الله العلي القدير أن يتقبل من الجميع صالح الأعمال وأن يعيده باليمن والخير والبركات.

وبادلهم سماحته التهنئة بهذه المناسبة السعيدة، معرباً عن شكره على ما أبدوه من مشاعر طيبة، داعياً الله جل جلاله أن يعيد على الجميع هذه المناسبات السعيدة والوطن ينعم بالرخاء والطمأنينة في ظل قيادته الحكيمة.

26 يوليو 2021 - 16 ذو الحجة 1442
03:33 PM

المفتي يستقبل المهنئين بالعيد من منسوبي الرئاسة

أعرب عن شكره على ما أبدوه من مشاعر طيبة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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1,287

استقبل سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ في مكتبه اليوم المهنئين بعيد الأضحى المبارك من منسوبي الرئاسة.

وقدّم الجميع خلال حفل المعايدة التهاني لسماحة المفتي بهذه المناسبة، سائلين الله العلي القدير أن يتقبل من الجميع صالح الأعمال وأن يعيده باليمن والخير والبركات.

وبادلهم سماحته التهنئة بهذه المناسبة السعيدة، معرباً عن شكره على ما أبدوه من مشاعر طيبة، داعياً الله جل جلاله أن يعيد على الجميع هذه المناسبات السعيدة والوطن ينعم بالرخاء والطمأنينة في ظل قيادته الحكيمة.

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