تعليق الدراسة في جميع مدارس مهد الذهب.. غداً الأحد
تشمل الفصول الليلية ومحو الأمية
أعلن المتحدث الرسمي لتعليم المهد عايض الوسمي بأن مدير التعليم بالمحافظة عبدالله سليمان السحيمي وجه بتعليق الدراسة غدًا "الأحد الموافق ٩ / ٦ /١٤٣٩هـ" في جميع مدارس المحافظة"بنين وبنات "، بما فيها فصول المدارس الليلية ومحو الأمية والأندية.
وقال إن ذلك جاء بناءً على تحذيرات الدفاع المدني بسبب هطول الأمطار والآثار المترتبة عليها، وحرصًا على سلامة الطلاب والطالبات.
تعليق الدراسة في جميع مدارس مهد الذهب.. غداً الأحد
فهد الغبيويسبق2018-02-24
أعلن المتحدث الرسمي لتعليم المهد عايض الوسمي بأن مدير التعليم بالمحافظة عبدالله سليمان السحيمي وجه بتعليق الدراسة غدًا "الأحد الموافق ٩ / ٦ /١٤٣٩هـ" في جميع مدارس المحافظة"بنين وبنات "، بما فيها فصول المدارس الليلية ومحو الأمية والأندية.
وقال إن ذلك جاء بناءً على تحذيرات الدفاع المدني بسبب هطول الأمطار والآثار المترتبة عليها، وحرصًا على سلامة الطلاب والطالبات.
24 فبراير 2018 - 8 جمادى الآخر 1439
09:37 PM
تعليق الدراسة في جميع مدارس مهد الذهب.. غداً الأحد
أعلن المتحدث الرسمي لتعليم المهد عايض الوسمي بأن مدير التعليم بالمحافظة عبدالله سليمان السحيمي وجه بتعليق الدراسة غدًا "الأحد الموافق ٩ / ٦ /١٤٣٩هـ" في جميع مدارس المحافظة"بنين وبنات "، بما فيها فصول المدارس الليلية ومحو الأمية والأندية.
وقال إن ذلك جاء بناءً على تحذيرات الدفاع المدني بسبب هطول الأمطار والآثار المترتبة عليها، وحرصًا على سلامة الطلاب والطالبات.