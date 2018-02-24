وقال إن ذلك جاء بناءً على تحذيرات الدفاع المدني بسبب هطول الأمطار والآثار المترتبة عليها، وحرصًا على سلامة الطلاب والطالبات.

أعلن المتحدث الرسمي لتعليم المهد عايض الوسمي بأن مدير التعليم بالمحافظة عبدالله سليمان السحيمي وجه بتعليق الدراسة غدًا "الأحد الموافق ٩ / ٦ /١٤٣٩هـ" في جميع مدارس المحافظة"بنين وبنات "، بما فيها فصول المدارس الليلية ومحو الأمية والأندية.

تعليق الدراسة في جميع مدارس مهد الذهب.. غداً الأحد فهد الغبيوي سبق 2018-02-24 أعلن المتحدث الرسمي لتعليم المهد عايض الوسمي بأن مدير التعليم بالمحافظة عبدالله سليمان السحيمي وجه بتعليق الدراسة غدًا "الأحد الموافق ٩ / ٦ /١٤٣٩هـ" في جميع مدارس المحافظة"بنين وبنات "، بما فيها فصول المدارس الليلية ومحو الأمية والأندية. وقال إن ذلك جاء بناءً على تحذيرات الدفاع المدني بسبب هطول الأمطار والآثار المترتبة عليها، وحرصًا على سلامة الطلاب والطالبات.

24 فبراير 2018 - 8 جمادى الآخر 1439 09:37 PM

تعليق الدراسة في جميع مدارس مهد الذهب.. غداً الأحد ‏تشمل الفصول الليلية ومحو الأمية





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أعلن المتحدث الرسمي لتعليم المهد عايض الوسمي بأن مدير التعليم بالمحافظة عبدالله سليمان السحيمي وجه بتعليق الدراسة غدًا "الأحد الموافق ٩ / ٦ /١٤٣٩هـ" في جميع مدارس المحافظة"بنين وبنات "، بما فيها فصول المدارس الليلية ومحو الأمية والأندية.

وقال إن ذلك جاء بناءً على تحذيرات الدفاع المدني بسبب هطول الأمطار والآثار المترتبة عليها، وحرصًا على سلامة الطلاب والطالبات.