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سقوط فتاة من الدور الثالث بأحد المباني السكنية بجدة

أثناء محاولتها تنظيف زجاج النافذة

باشرت الجهات المعنية حادثة سقوط فتاة من الدور الثالث لأحد المباني السكنية بجدة وإصابتها، وذلك أثناء محاولتها تنظيف زجاج النافذة.

وذكر حساب الحساب الرسمي للمركز الوطني للعمليات الأمنية "911" على حسابه بـ"تويتر"، أن الفتاة تعرضت للسقوط وأُصيبت أثناء محاولتها تنظيف زجاج نافذة في الدور الثالث بأحد المباني بجدة، فيما باشرت الجهات المختصة بالحالة، وتم نقل الفتاة لتلقي العلاج بالمستشفى عبر الهلال الأحمر.

المركز الوطني للعمليات الأمنية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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سقوط فتاة من الدور الثالث بأحد المباني السكنية بجدة
سبق

باشرت الجهات المعنية حادثة سقوط فتاة من الدور الثالث لأحد المباني السكنية بجدة وإصابتها، وذلك أثناء محاولتها تنظيف زجاج النافذة.

وذكر حساب الحساب الرسمي للمركز الوطني للعمليات الأمنية "911" على حسابه بـ"تويتر"، أن الفتاة تعرضت للسقوط وأُصيبت أثناء محاولتها تنظيف زجاج نافذة في الدور الثالث بأحد المباني بجدة، فيما باشرت الجهات المختصة بالحالة، وتم نقل الفتاة لتلقي العلاج بالمستشفى عبر الهلال الأحمر.

30 إبريل 2020 - 7 رمضان 1441
11:36 PM
اخر تعديل
01 مايو 2020 - 8 رمضان 1441
01:12 AM

سقوط فتاة من الدور الثالث بأحد المباني السكنية بجدة

أثناء محاولتها تنظيف زجاج النافذة

A A A
سعود الدعجاني - جدة
8
10,359

باشرت الجهات المعنية حادثة سقوط فتاة من الدور الثالث لأحد المباني السكنية بجدة وإصابتها، وذلك أثناء محاولتها تنظيف زجاج النافذة.

وذكر حساب الحساب الرسمي للمركز الوطني للعمليات الأمنية "911" على حسابه بـ"تويتر"، أن الفتاة تعرضت للسقوط وأُصيبت أثناء محاولتها تنظيف زجاج نافذة في الدور الثالث بأحد المباني بجدة، فيما باشرت الجهات المختصة بالحالة، وتم نقل الفتاة لتلقي العلاج بالمستشفى عبر الهلال الأحمر.

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