النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

وفاة "أبو حيمد" أحد المؤسسين لتعليم البنات برنية

ألّف عدداً من الكتب والروايات وأسس مكتبات علمية

غيب الموت أحد أبناء محافظة رنية بمنطقة مكة المكرمة سعد بن محمد أبو حيمد وهو مدير تعليم ورئيس بلدية سابق وكاتب روائي وقصصي ‏وأحد المؤسسيين لتعليم البنات بالمحافظة ويعتبر"أبو حيمد" أحد أعيان محافظة رنية، و‏ألف عدداً من الكتب القصصية والروائية ‏‏بإلاضافة ‏إلى تأسيس عدد من المكتبات العلمية والأدبية التي يرتادها الباحثون والمثقفون ‏وطلبة العلم.

فيما عمل على تأسيس كهرباء رنية حيث عمل رئيساً لبلدية رنية ورئيساً لبلدية الخرمة وله مساع في تعليم المرأة والطاقة وعرف عنه حب التنمية والتطوير بالمحافظة. ‏‏كما أن له دوراً رحمه الله في جلب الآلات الزراعية في وادي رنية، ‏وقد نعى أعيان محافظة رنية أبو حيمد وأعربوا عن بالغ الأسى والحزن لرحيل أحد أبنائها باعتباره أحد أعيانها.


وهو والد مدير محجر وزارة البيئة والمياه والزراعة بمطار الملك عبدالعزيز بجدة المهندس خالد أبو حيمد.


الرئيسية/ المملكة / مجتمع

اعلان
وفاة "أبو حيمد" أحد المؤسسين لتعليم البنات برنية
سبق

غيب الموت أحد أبناء محافظة رنية بمنطقة مكة المكرمة سعد بن محمد أبو حيمد وهو مدير تعليم ورئيس بلدية سابق وكاتب روائي وقصصي ‏وأحد المؤسسيين لتعليم البنات بالمحافظة ويعتبر"أبو حيمد" أحد أعيان محافظة رنية، و‏ألف عدداً من الكتب القصصية والروائية ‏‏بإلاضافة ‏إلى تأسيس عدد من المكتبات العلمية والأدبية التي يرتادها الباحثون والمثقفون ‏وطلبة العلم.

فيما عمل على تأسيس كهرباء رنية حيث عمل رئيساً لبلدية رنية ورئيساً لبلدية الخرمة وله مساع في تعليم المرأة والطاقة وعرف عنه حب التنمية والتطوير بالمحافظة. ‏‏كما أن له دوراً رحمه الله في جلب الآلات الزراعية في وادي رنية، ‏وقد نعى أعيان محافظة رنية أبو حيمد وأعربوا عن بالغ الأسى والحزن لرحيل أحد أبنائها باعتباره أحد أعيانها.


وهو والد مدير محجر وزارة البيئة والمياه والزراعة بمطار الملك عبدالعزيز بجدة المهندس خالد أبو حيمد.


02 يونيو 2020 - 10 شوّال 1441
08:57 PM

وفاة "أبو حيمد" أحد المؤسسين لتعليم البنات برنية

ألّف عدداً من الكتب والروايات وأسس مكتبات علمية

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
0
539

غيب الموت أحد أبناء محافظة رنية بمنطقة مكة المكرمة سعد بن محمد أبو حيمد وهو مدير تعليم ورئيس بلدية سابق وكاتب روائي وقصصي ‏وأحد المؤسسيين لتعليم البنات بالمحافظة ويعتبر"أبو حيمد" أحد أعيان محافظة رنية، و‏ألف عدداً من الكتب القصصية والروائية ‏‏بإلاضافة ‏إلى تأسيس عدد من المكتبات العلمية والأدبية التي يرتادها الباحثون والمثقفون ‏وطلبة العلم.

فيما عمل على تأسيس كهرباء رنية حيث عمل رئيساً لبلدية رنية ورئيساً لبلدية الخرمة وله مساع في تعليم المرأة والطاقة وعرف عنه حب التنمية والتطوير بالمحافظة. ‏‏كما أن له دوراً رحمه الله في جلب الآلات الزراعية في وادي رنية، ‏وقد نعى أعيان محافظة رنية أبو حيمد وأعربوا عن بالغ الأسى والحزن لرحيل أحد أبنائها باعتباره أحد أعيانها.


وهو والد مدير محجر وزارة البيئة والمياه والزراعة بمطار الملك عبدالعزيز بجدة المهندس خالد أبو حيمد.


اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,764
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
17,117
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
22,136
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,826

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

الشرطة في المملكة

الشرطة في المملكة

غسان محمد عسيلان
"كورونا".. والمرحلة الأخطر

"كورونا".. والمرحلة الأخطر

حواء القرني
الوعي المجتمعي واستئصال كورونا

الوعي المجتمعي واستئصال كورونا

علي آل شرمة
أنت كفو

أنت كفو

مها عبدالله الحقباني
كورونا.. وبحيرة اللبن!!

كورونا.. وبحيرة اللبن!!

وحيد بغدادي
عيـــــــد.. أين سعيد؟

عيـــــــد.. أين سعيد؟

خالد الحقباني
هيئة النهي عن كورونا

هيئة النهي عن كورونا

أحمد عجب
الشوق للحياة الطبيعية!؟

الشوق للحياة الطبيعية!؟

سارة الجهني
ثلاثة لاءات

ثلاثة لاءات

صالح المسلّم
سفراء.. الوداع الأخير

سفراء.. الوداع الأخير

عبدالسلام المشيطي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة