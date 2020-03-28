يجمعونها لتخزينها .. الإطاحة بصاحب شاحنة البصل والتعرُّف على بيانات مركبة "الأرز"

"التجارة": بالتعاون مع الجهات الأمنية .. سيتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين

كشفت وزارة التجارة عن أنه بالتعاون مع الجهات الأمنية تمّ القبض على صاحب الشاحنة الذي ظهر في مقطع متداول يقوم بتجميع كميات من البصل، وتمّ حجز الكمية التي يقوم بتخزينها في أحد المستودعات بالرياض، وسيتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

وفي وقت سابق، مساء أمس، أكّدت الوزارة عبر حسابها في "تويتر"، أنه بالتعاون مع الجهات الأمنية تم التعرُّف على بيانات صاحب المركبة الذي ظهر في المقطع المتداول وهو يقوم بتجميع كميات من الأرز، وجارٍ حالياً تتبع المركبة من قِبل الجهات الأمنية، وسيتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.