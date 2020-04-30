كورونا في بوركينا فاسو وتوجو.. تسجيل إصابات جديدة وارتفاع الوفيات

أعلن المكتب الإعلامي لحكومة بوركينا فاسو، اليوم، أن البلاد سجلت ثلاث حالات إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع إجمالي عدد المصابين بهذه الجائحة إلى 641 حالة.

وأشارت الحكومة في بيانها إلى أن حالات الشفاء من هذا الوباء وصل إلى 476 حالة؛ بينما وصلت حالات الوفاة إلى 42 حالة وفاة.

وسجلت جمهورية توغو اليوم، 10 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع إجمالي عدد المصابين بكورونا إلى 109 أشخاص داخل البلاد.

وأفاد بيان لوزارة الصحة التوغولية بأن عدد حالات الشفاء من هذا الوباء وصل إلى 63 حالة؛ بينما توفي ستة أشخاص جراء هذا الوباء.