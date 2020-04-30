النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
ستُطَوَر جميعها على أرض جزيرتي "شيبارة وأمهات الشيخ"

اعتماد مواقع فنادق "4" جزر وأصولها في مشروع البحر الأحمر

كورونا في بوركينا فاسو وتوجو.. تسجيل إصابات جديدة وارتفاع الوفيات

أعلن المكتب الإعلامي لحكومة بوركينا فاسو، اليوم، أن البلاد سجلت ثلاث حالات إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع إجمالي عدد المصابين بهذه الجائحة إلى 641 حالة.

وأشارت الحكومة في بيانها إلى أن حالات الشفاء من هذا الوباء وصل إلى 476 حالة؛ بينما وصلت حالات الوفاة إلى 42 حالة وفاة.

وسجلت جمهورية توغو اليوم، 10 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع إجمالي عدد المصابين بكورونا إلى 109 أشخاص داخل البلاد.

وأفاد بيان لوزارة الصحة التوغولية بأن عدد حالات الشفاء من هذا الوباء وصل إلى 63 حالة؛ بينما توفي ستة أشخاص جراء هذا الوباء.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
كورونا في بوركينا فاسو وتوجو.. تسجيل إصابات جديدة وارتفاع الوفيات
سبق

أعلن المكتب الإعلامي لحكومة بوركينا فاسو، اليوم، أن البلاد سجلت ثلاث حالات إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع إجمالي عدد المصابين بهذه الجائحة إلى 641 حالة.

وأشارت الحكومة في بيانها إلى أن حالات الشفاء من هذا الوباء وصل إلى 476 حالة؛ بينما وصلت حالات الوفاة إلى 42 حالة وفاة.

وسجلت جمهورية توغو اليوم، 10 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع إجمالي عدد المصابين بكورونا إلى 109 أشخاص داخل البلاد.

وأفاد بيان لوزارة الصحة التوغولية بأن عدد حالات الشفاء من هذا الوباء وصل إلى 63 حالة؛ بينما توفي ستة أشخاص جراء هذا الوباء.

30 إبريل 2020 - 7 رمضان 1441
10:25 AM

كورونا في بوركينا فاسو وتوجو.. تسجيل إصابات جديدة وارتفاع الوفيات

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
318

أعلن المكتب الإعلامي لحكومة بوركينا فاسو، اليوم، أن البلاد سجلت ثلاث حالات إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع إجمالي عدد المصابين بهذه الجائحة إلى 641 حالة.

وأشارت الحكومة في بيانها إلى أن حالات الشفاء من هذا الوباء وصل إلى 476 حالة؛ بينما وصلت حالات الوفاة إلى 42 حالة وفاة.

وسجلت جمهورية توغو اليوم، 10 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع إجمالي عدد المصابين بكورونا إلى 109 أشخاص داخل البلاد.

وأفاد بيان لوزارة الصحة التوغولية بأن عدد حالات الشفاء من هذا الوباء وصل إلى 63 حالة؛ بينما توفي ستة أشخاص جراء هذا الوباء.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,718
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
15,411
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
20,788
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,794

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة