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الكشف عن ميزات تجريبية مخفية داخل "كلوب هاوس"

يعمل على تطوير طريقة جديدة لدعوة الأصدقاء

كشفت تقارير صحفية عالمية عن وجود عدد من الميزات التجريبية المخفية داخل تطبيق التراسل الشهير "كلوب هاوس".

وأظهر تقرير منشور عبر موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، أن تطبيق "كلوب هاوس" يعمل على تطوير طريقة جديدة، لدعوة الأصدقاء إلى الدردشة أطلقت عليها اسم "ويف" أو "التلويح".

وأوضح التقرير أن تلك الطريقة الجديدة لدعوة الأصدقاء، ستحوله من مجرد تطبيق للدردشة مع المشاهير إلى تطبيق تراسل فوري فعلي مع الأصدقاء.

وأعلنت إحدى المبرمجات الشهيرات، عن وجود ميزات تجريبية مخفية داخل تطبيق "كلوب هاوس"، لدعوة جهات الاتصال لإجراء محادثات صوتية، والمتمثلة في زر "ويف"، الذي يفتح غرفة دردشة مستقلة للحديث مع الأصدقاء.

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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الكشف عن ميزات تجريبية مخفية داخل "كلوب هاوس"
سبق

كشفت تقارير صحفية عالمية عن وجود عدد من الميزات التجريبية المخفية داخل تطبيق التراسل الشهير "كلوب هاوس".

وأظهر تقرير منشور عبر موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، أن تطبيق "كلوب هاوس" يعمل على تطوير طريقة جديدة، لدعوة الأصدقاء إلى الدردشة أطلقت عليها اسم "ويف" أو "التلويح".

وأوضح التقرير أن تلك الطريقة الجديدة لدعوة الأصدقاء، ستحوله من مجرد تطبيق للدردشة مع المشاهير إلى تطبيق تراسل فوري فعلي مع الأصدقاء.

وأعلنت إحدى المبرمجات الشهيرات، عن وجود ميزات تجريبية مخفية داخل تطبيق "كلوب هاوس"، لدعوة جهات الاتصال لإجراء محادثات صوتية، والمتمثلة في زر "ويف"، الذي يفتح غرفة دردشة مستقلة للحديث مع الأصدقاء.

19 سبتمبر 2021 - 12 صفر 1443
11:05 AM

الكشف عن ميزات تجريبية مخفية داخل "كلوب هاوس"

يعمل على تطوير طريقة جديدة لدعوة الأصدقاء

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صحيفة سبق الإلكترونية - القاهرة
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كشفت تقارير صحفية عالمية عن وجود عدد من الميزات التجريبية المخفية داخل تطبيق التراسل الشهير "كلوب هاوس".

وأظهر تقرير منشور عبر موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، أن تطبيق "كلوب هاوس" يعمل على تطوير طريقة جديدة، لدعوة الأصدقاء إلى الدردشة أطلقت عليها اسم "ويف" أو "التلويح".

وأوضح التقرير أن تلك الطريقة الجديدة لدعوة الأصدقاء، ستحوله من مجرد تطبيق للدردشة مع المشاهير إلى تطبيق تراسل فوري فعلي مع الأصدقاء.

وأعلنت إحدى المبرمجات الشهيرات، عن وجود ميزات تجريبية مخفية داخل تطبيق "كلوب هاوس"، لدعوة جهات الاتصال لإجراء محادثات صوتية، والمتمثلة في زر "ويف"، الذي يفتح غرفة دردشة مستقلة للحديث مع الأصدقاء.

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