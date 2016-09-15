النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"العمري" يطمئن على الأداء في قيادات طوارئ الحد الجنوبي

اطلع على التدريب والجاهزية.. وحرص على لقاء الضباط والأفراد

قام قائد قوات الطوارئ الخاصة المكلف اللواء الركن محمد بن مقبول العمري، يصاحبه عدد من مديري الإدارات بالقيادة، بجولة تفقدية لقيادات قوات الطوارئ الخاصة بالحد الجنوبي.


وبدأت الجولة بقوة الطوارئ الخاصة بمحافظة شرورة، ثم قوة منطقة نجران، ومنطقة عسير، وأخيراً قوة الطوارئ الخاصة بمحافظة جازان.

واطلع "العمري" خلال الجولة، على سير العمل الإداري والتدريب وجاهزية القوات للانتقال إلى أي مهمة تكلف بها القوات، كما حرص على مقابلة الضباط والأفراد والسلام عليهم أثناء زيارة لكل قوة، وأبلغهم سلام وتقدير رئيس أمن الدولة عبدالعزيز الهويريني؛ لما يقومون به من عمل بطولي في التصدي لكل من تسول له نفسه المساس بأمن هذه البلاد الطاهرة.

وأكد لهم أن ما قامت به حكومة خادم الحرمين الشريفين من توفير كل الإمكانيات والتجهيزات والآليات، ودعم سمو ولي العهد للقطاعات العسكرية بشكل عام كفيلة بالإخلاص في العمل والتضحية؛ من أجل استتباب الأمن والحفاظ على مقدرات هذا الوطن، كما أبلغهم بأنه سيعمل وفق الأنظمة والتعليمات لتحقيق مطالبهم واحتياجاتهم.

وفي نهاية الجولة شكر "العمري" قادة القوات بالحد الجنوبي على الجاهزية العالية منهم ومن منسوبيهم.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"العمري" يطمئن على الأداء في قيادات طوارئ الحد الجنوبي
سبق

قام قائد قوات الطوارئ الخاصة المكلف اللواء الركن محمد بن مقبول العمري، يصاحبه عدد من مديري الإدارات بالقيادة، بجولة تفقدية لقيادات قوات الطوارئ الخاصة بالحد الجنوبي.


وبدأت الجولة بقوة الطوارئ الخاصة بمحافظة شرورة، ثم قوة منطقة نجران، ومنطقة عسير، وأخيراً قوة الطوارئ الخاصة بمحافظة جازان.

واطلع "العمري" خلال الجولة، على سير العمل الإداري والتدريب وجاهزية القوات للانتقال إلى أي مهمة تكلف بها القوات، كما حرص على مقابلة الضباط والأفراد والسلام عليهم أثناء زيارة لكل قوة، وأبلغهم سلام وتقدير رئيس أمن الدولة عبدالعزيز الهويريني؛ لما يقومون به من عمل بطولي في التصدي لكل من تسول له نفسه المساس بأمن هذه البلاد الطاهرة.

وأكد لهم أن ما قامت به حكومة خادم الحرمين الشريفين من توفير كل الإمكانيات والتجهيزات والآليات، ودعم سمو ولي العهد للقطاعات العسكرية بشكل عام كفيلة بالإخلاص في العمل والتضحية؛ من أجل استتباب الأمن والحفاظ على مقدرات هذا الوطن، كما أبلغهم بأنه سيعمل وفق الأنظمة والتعليمات لتحقيق مطالبهم واحتياجاتهم.

وفي نهاية الجولة شكر "العمري" قادة القوات بالحد الجنوبي على الجاهزية العالية منهم ومن منسوبيهم.

14 سبتمبر 2019 - 15 محرّم 1441
03:11 PM

"العمري" يطمئن على الأداء في قيادات طوارئ الحد الجنوبي

اطلع على التدريب والجاهزية.. وحرص على لقاء الضباط والأفراد

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
6
21,210

قام قائد قوات الطوارئ الخاصة المكلف اللواء الركن محمد بن مقبول العمري، يصاحبه عدد من مديري الإدارات بالقيادة، بجولة تفقدية لقيادات قوات الطوارئ الخاصة بالحد الجنوبي.


وبدأت الجولة بقوة الطوارئ الخاصة بمحافظة شرورة، ثم قوة منطقة نجران، ومنطقة عسير، وأخيراً قوة الطوارئ الخاصة بمحافظة جازان.

واطلع "العمري" خلال الجولة، على سير العمل الإداري والتدريب وجاهزية القوات للانتقال إلى أي مهمة تكلف بها القوات، كما حرص على مقابلة الضباط والأفراد والسلام عليهم أثناء زيارة لكل قوة، وأبلغهم سلام وتقدير رئيس أمن الدولة عبدالعزيز الهويريني؛ لما يقومون به من عمل بطولي في التصدي لكل من تسول له نفسه المساس بأمن هذه البلاد الطاهرة.

وأكد لهم أن ما قامت به حكومة خادم الحرمين الشريفين من توفير كل الإمكانيات والتجهيزات والآليات، ودعم سمو ولي العهد للقطاعات العسكرية بشكل عام كفيلة بالإخلاص في العمل والتضحية؛ من أجل استتباب الأمن والحفاظ على مقدرات هذا الوطن، كما أبلغهم بأنه سيعمل وفق الأنظمة والتعليمات لتحقيق مطالبهم واحتياجاتهم.

وفي نهاية الجولة شكر "العمري" قادة القوات بالحد الجنوبي على الجاهزية العالية منهم ومن منسوبيهم.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
33,499
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
31,826
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
26,746
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
35,258

كاريكاتير

السعودة الوهمية

المقالات

كيف أكتشف موهبة طفلي؟

كيف أكتشف موهبة طفلي؟

مها عبدالله الحقباني
التهاون حل

التهاون حل

نورة الجايز
"صدارة فقط"

"صدارة فقط"

بدر الغامدي
التوظيف وشهادة "سـادس ب"..!!

التوظيف وشهادة "سـادس ب"..!!

محمد الصيـعري
الطالب.. قتيل التسيب الوظيفي

الطالب.. قتيل التسيب الوظيفي

عبدالغني الشيخ
مطلوب في موسم الرياض..!

مطلوب في موسم الرياض..!

سعيد آل جندب
إيقاف طلبات الكهرباء!!

إيقاف طلبات الكهرباء!!

صالح مطر الغامدي
دوام الأمهات وحقوق الوظيفة؟

دوام الأمهات وحقوق الوظيفة؟

عبدالغني الشيخ
مسؤول مراوغ..!

مسؤول مراوغ..!

منى الرشيدي
إسدال الستار على موسم الطائف!

إسدال الستار على موسم الطائف!

صالح مطر الغامدي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة