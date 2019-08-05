"التقاعد": صيانة دورية لأنظمة الخدمات الإلكترونية وأنظمة مركز الاتصال

صرحت المؤسسة العامة للتقاعد بأن مركز الاتصال الهاتفي والخدمات الإلكترونية لن تكون متاحة لعملاء المؤسسة خلال يومي الثلاثاء والأربعاء الموافق 6-7 أغسطس 2019م.

وأوضحت المؤسسة أن هذا التوقف مجدول؛ وذلك لإجراء صيانة دورية لأنظمة المؤسسة الإلكترونية وتحديث الأنظمة الحالية.

وستبدأ أعمال التحديث عند الساعة 10 صباحاً يوم غد الثلاثاء وتنتهي بنهاية يوم الأربعاء الموافق 7 أغسطس 2019.

وأشارت المؤسسة إلى أن هذا الإجراء يأتي حرصاً منها على تحسين الخدمة المقدمة وتوفير أحدث التقنيات التي تساهم في خدمة العميل بشكل أفضل.