"شوارع خالية ومحال مغلقة".. هكذا التزم أهالي جازان بتحذيرات "الصحة"

تنفيذًا للإجراءات الوقائية وتطبيق الحجر المنزلي للحد من تفشي كورونا

"شوارع خالية ومحال مغلقة".. هذه هي الحال التي أصبحت عليها معظم مناطق السعودية؛ وذلك استشعارًا لتحذيرات وزارة الصحة، وامتثالاً للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها بعد تفشي فيروس كورونا في عدد من الدول.

وفي التفاصيل، رصدت "سبق" عند الساعة السابعة من مساء أمس الأربعاء عددًا من الطرقات الرئيسية بمنطقة جازان التي ظهرت خالية تمامًا من حركات السيارات، فضلاً عن إغلاق عدد من المطاعم والمحال الكبيرة والصغيرة التزامًا بقرارات الصحة لتطبيق الحجر المنزلي خوفًا من تفشي كورونا.

ويأتي هذا الالتزام من أفراد المجتمع في السعودية تماشيًا مع تعليمات وزارة الصحة، والتزامًا بالإجراءات الوقائية للحد من تفشي فيروس كورونا.